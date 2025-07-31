وفاة مفاجئة لسائق حافلة... وراكب يتولى القيادة ويتفادى الكارثة (فيديو)

Gaziantep'te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



📌Şoförün kalp krizi geçirdiğini fark eden bir yolcu ise direksiyona geçerek olası bir kazayı önledi. pic.twitter.com/MxTDo5v445