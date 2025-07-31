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وفاة مفاجئة لسائق حافلة... وراكب يتولى القيادة ويتفادى الكارثة (فيديو)

Lebanon 24
31-07-2025 | 15:45
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نجا ركاب حافلة نقل داخلي في تركيا من كارثة كادت تودي بحياتهم، بعدما توفي السائق فجأة أثناء القيادة على طريق منحدر متعدد المسارات.
وفي لحظة حاسمة، قفز أحد الركاب إلى مقعد السائق الذي انهار ميتاً، وتمكن من السيطرة على الحافلة، مُعيدًا إياها إلى مسارها ومنعها من الانحراف نحو الحافة، قبل أن يتمكن من إيقافها بأمان.


ووثق مقطع فيديو لحظات الرعب، حيث ظهر السائق أحمد كلينج، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو يفقد وعيه ويسقط فجأة من على مقعد القيادة، بينما كانت الحافلة تسير في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.


وقالت تقارير محلية إن السائق أصيب بنوبة قلبية قاتلة لم تمهله التصرف في ذلك الموقف، لكن أحد الركاب أحسن التصرف في غضون ثوانٍ قليلة.


وبدا الذعر على ركاب الحافلة، حتى بعد توقفها، حيث حاول بعض الركاب إنعاش السائق الذي سقط قرب باب الحافلة الأمامي.


وأظهرت كاميرا مراقبة خارجية للحافلة، كيف انحرفت من مسارها نحو مسار آخر قبل أن تصطدم برصيف فاصل، متجهة نحو مسار معاكس وسريع ينتهي جانبه الآخر بمنحدر، لكن الراكب أنهى الكارثة قبل وقوعها.


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