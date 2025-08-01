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هروب سحلية ضخمة من أحد المنازل وذعر بين المواطنين (صورة)

Lebanon 24
01-08-2025 | 00:36
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تبحث السلطات في ولايتي ماساتشوستس وكونيتيكت الأميركيتين عن سحلية لاحمة تُدعى "غوس"، وذلك بعدما فرت من نافذة الطابق الثاني لمنزل في مدينة ويبستر بولاية ماساتشوستس يوم 18 تموز.
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وتنتمي السحلية إلى نوع "الورل المائي" ويبلغ طولها نحو 1.5 متر، وقد تبيّن أنها مملوكة بشكل غير قانوني.
 
 
 
 
 
 
 
وأكدت إدارة مراقبة الحيوانات في ويبستر أن "غوس" شوهدت للمرة الأخيرة وهي تتسلل من نافذة المنزل، مطالبة السكان بالإبلاغ عنها فورًا وتجنّب الاقتراب منها.

وفي 25 تموز الماضي أعلنت بلدة تومسون في ولاية كونيتيكت، عن رصد السحلية في منطقة ليتل بوند. وأكدت السلطات المحلية أنها تعمل مع خبير في الزواحف لمحاولة الإمساك بها.

وجاء في بيان رسمي: "يرجى عدم الاقتراب من الحيوان، فهذه الأنواع يمكنها تسلق الأشجار والسفر لمسافات بعيدة بحثًا عن الماء".

وأوضح رئيس شرطة ويبستر، مايكل شو، أن السحلية شوهدت تحت سيارة قرب خط سكة حديد، على بُعد نحو ميل ونصف من موقع هروبها، مشيرًا إلى أنها رغم أنها ليست عدوانية، إلا أنها تعضّ وقد تحمل بكتيريا ضارة تسبب الأذى للإنسان.

وأضاف شو أن الحادثة تُعدّ من أغرب ما واجهه خلال 29 عامًا في سلك الشرطة، مؤكدًا أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع هروب سحلية من هذا النوع.(إرم نيوز)
 
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