نظارت تشرشل معروضة للبيع.. بهذا السعر

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أورد موقع بيع التحف Paul Fraser Collectibles أن دار مزادات في طرحت نظارات كانت مملوكة لرئيس الوزراء السابق للبيع مقابل 80 ألف دولار أميركي.وجاء في منشور على الموقع:" طرحت دار مزادات في بريطانيا نظارات قراءة كانت مملوكة لرئيس الوزراء السابق للبيع بسعر 59,995 جنيها إسترلينيا (80 ألف دولار أميركي).. هذه النظارات ذات الإطار المستدير المصنوع من صدف السلحفاة، صنعت خصيصا للزعيم عام 1954 بواسطة شركة C.W. Dixey & Son، وهي محفوظة بحالة ممتازة داخل علبتها الأصلية ومرفق بها شهادة أصلية".وتابع المنشور: "كانت كل نظارة تُقاس بدقة لتناسب وجهه، وبناء على تعليمات تشرشل نفسه، كانت تُوضع نقاط بيضاء على ذراعي النظارات لتمييز الغرض من استخدام كل زوج".وبحسب الموقع فإن النظارة ذات النقطة البيضاء الواحدة كانت مخصصة للقراءة. كما صُنعت لتشرشل نظارات أخرى خصيصا لإلقاء الخطابات، ونظارات للرسم، ونظارات للكتابة.يُشار إلى انه في عام 2021، بيع خفّان من المخمل يعودان لتشرشل، في مزاد مقابل 39 ألف جنيه إسترليني (54.2 ألف دولار)، وكان الخفّان مصنوعين من المخمل الأزرق الداكن ومطرّزين بحروف اسمه الأولى "WSC" بخيوط ذهبية.(روسيا اليوم)