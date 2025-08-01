Advertisement

متفرقات

صاعقة تحطم الرقم القياسي في الوقت والمسافة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1399536-638896731632131008.jpg
Doc-P-1399536-638896731632131008.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجلت صاعقة برق عملاقة رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الظواهر الجوية، بعدما امتدت لمسافة مذهلة بلغت 829 كيلومتراً خلال أقل من سبع ثوانٍ، عابرةً خمس ولايات أميركية من شرق تكساس حتى ولاية ميزوري. هذا الحدث الاستثنائي، المعروف علمياً باسم "ميغا فلاش"، تم توثيقه رسمياً من قِبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، ليصبح أطول برق تم تسجيله على الإطلاق.
Advertisement

وجرى الكشف عن تفاصيل هذا الاكتشاف في نشرة الجمعية الأميركية للأرصاد الجوية الصادرة يوم الخميس 31 تموز، حيث أكد العلماء أن الصاعقة العملاقة وقعت في 22 تشرين الأول 2017، لكنها استغرقت سنوات من التحليل الدقيق لتوثيقها باستخدام أحدث تقنيات الأقمار الصناعية.

التكنولوجيا تكشف ما خفي من السماء

استعان فريق البحث ببيانات من القمر الصناعي الأميركي GOES-16، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والذي يستخدم تكنولوجيا فائقة لرصد ومضات البرق. وبفضل خوارزميات متقدمة، تمكن العلماء من عزل الصاعقة الخارقة من بين ملايين الومضات وتحليل مسارها بدقة غير مسبوقة.

وتجاوزت الصاعقة الأميركية الرقم القياسي السابق المُسجَّل في البرازيل عام 2018، والذي بلغ 768 كيلومتراً، مما يعكس حجم الظاهرة الجديد الذي وصفه العلماء بـ"غير المسبوق".

وأوضح البروفيسور راندال سيرفيني، أستاذ العلوم الجغرافية في جامعة أريزونا والمشرف على الدراسة، أن "أقمار الرصد الحديثة تتيح لنا تتبع اللحظة التي يبدأ فيها البرق بدقة ومساره الكامل"، مؤكداً احتمال وجود صواعق أطول لم تُرصد بعد، لكنها ستظهر مع تطور تقنيات الرصد.

من جهته، حذر خبير الأرصاد الجوية والت ليونز من أن هذا النوع من الصواعق يمثل تهديداً حقيقياً، مشدداً على أن "البرق قادر على قطع مئات الكيلومترات في ثوانٍ معدودة، حتى من خارج نطاق السحب الرعدية، ما يستدعي الحذر والاحتماء فوراً إذا كانت الصواعق ضمن نطاق 10 كيلومترات".
مواضيع ذات صلة
في سباق 200 متر فردي متنوع للرجال.. مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي
lebanon 24
02/08/2025 03:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حقيبة "بيركين الأصلية" تحطّم الأرقام القياسية: ماذا حققت في المزاد؟
lebanon 24
02/08/2025 03:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صاعقة مميتة تضرب شاطئاً في تولا الروسية وتخطف أرواح ثلاثة بينهم طفل
lebanon 24
02/08/2025 03:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة 3 متسلقي جبال إثر صاعقة برق نادرة!
lebanon 24
02/08/2025 03:36:25 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:46 | 2025-08-01
15:15 | 2025-08-01
14:30 | 2025-08-01
14:00 | 2025-08-01
13:15 | 2025-08-01
10:46 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24