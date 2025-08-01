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حادثة مرعبة... أب يغتصب ابنته ويخطف مولودها قبل محاولة انتحاره

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:15
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هزّت حادثة صادمة ضواحي القدس، حيث أقدم رجل من أصول غزّية يقيم في المنطقة على اغتصاب ابنته لفترة طويلة، ليتبيّن لاحقاً أنها حامل في شهرها التاسع.
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تم نقل الفتاة إلى مجمع فلسطين الطبي حيث وضعت مولودها، غير أن والدها أقدم على خطف الطفل الرضيع من داخل المستشفى، ولاذ بالفرار باتجاه منطقة بيت عنان.

وعند وصوله إلى المنطقة الفاصلة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا، تناول الأب 28 حبّة دواء في محاولة لإنهاء حياته، ما أدّى إلى فقدانه الوعي.

وقد صادفته مركبة إسعاف عابرة، حيث لاحظ الطاقم وجوده ممدّدًا على الأرض، فتمّ نقله إلى مجمع فلسطين الطبي وإجراء عملية غسل معدة له.

حالياً، تم تحويل الأب إلى شرطة الضواحي للتحقيق معه والكشف عن مكان المولود المختفي.

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