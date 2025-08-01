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متفرقات
ذهب النساء السائل.. زيت الأركان بين الفقر والاحتكار
Lebanon 24
01-08-2025
|
14:30
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في قرى
المغرب
، يُستخرج زيت الأركان على يد نساء ريفيات يعملن لساعات طويلة مقابل دخل زهيد، رغم أن هذا "
الذهب
السائل" يُباع في
الأسواق العالمية
بأسعار باهظة، ويُستخدم في أشهر
منتجات العناية
بالبشرة والشعر.
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بينما ترتفع الأرباح لدى شركات عالمية مثل "يونيليفر" و"
إستي لودر
"، تتقلص غابات الأركان التاريخية في المغرب بسبب الجفاف، والرعي الجائر، والاحتكار التجاري. وتسيطر شركات كبرى مثل "أولفيا" على معظم صادرات الزيت، في حين تكافح التعاونيات النسائية من أجل البقاء، وسط تدهور بيئي وفقدان للتراث المحلي.
الغابات التي كانت تقاوم التصحر وتُنعش الاقتصاد المحلي، تفقد اليوم قدرتها على الإنتاج. وتبذل الحكومة المغربية جهوداً للتشجير وإنشاء مراكز تخزين للمنتجات، لكن النتائج ما زالت محدودة.
أما النساء، العمود الفقري لهذه الصناعة، يطالبن بعدم إقصائهن من سلسلة الأرباح، ويؤكدن أن ما يحدث اليوم ليس منافسة، بل تهديد لوسيلة عيشهن الوحيدة.
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