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بركان إندونيسي يقذف الرماد لعشرة كيلومترات.. وتحذيرات من تدفقات مميتة

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:46
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ثار بركان "ليووتوبي لاكي-لاكي" في شرق إندونيسيا صباح الجمعة، مطلقًا عمودًا كثيفًا من الرماد البركاني وصل ارتفاعه إلى نحو 10 كيلومترات فوق قمته، وذلك بعد أربعة أسابيع فقط من ثورانه السابق الذي تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية في جزيرة بالي.
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وأعلنت الوكالة الوطنية لعلم البراكين أن الثوران الأخير وقع في جزيرة فلوريس السياحية، وأفاد رئيس الوكالة محمد وافد أن الانفجار نجم عن تراكم كبير للغازات خلال الأسابيع الماضية، محذرًا من إمكانية حدوث تدفقات طينية أو حطام بركاني قد تشكل خطرا داهما على المناطق القريبة من الأنهار، خاصة في حال هطلت أمطار غزيرة.

ولم تُسجل حتى الآن أي إصابات أو أضرار. لكن السلطات سارعت إلى إصدار تحذيرات للسكان والسياح بالابتعاد عن دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات حول البركان.

يُذكر أن البركان ذاته أطلق في يونيو الماضي عمود رماد ضخمًا بلغ ارتفاعه 18 كيلومترًا، ما تسبب بإلغاء 24 رحلة جوية من مطار بالي الدولي.

وتُعد إندونيسيا من أكثر الدول عرضة لنشاط زلزالي وبركاني مرتفع، نظرًا لموقعها على "حلقة النار" في المحيط الهادئ.
 
(سكاي نيوز)
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