بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)

بعد أيام من القبض على مروة يسري صاحبة لقب "بنت الرئيس مبارك"، ألقت ، أمس الجمعة، القبض على اثنتين من البلوغرز في البلاد وهما "أم مكة" و"أم سجدة".



يأتي ذلك على خلفية الجدل المثار في البلاد، وعبر بشكل خاص، حول مزاعم واتهامات موجهة لفنانة معروفة وبلوغرز ومشاهير، بالتورط في الاتجار بالأعضاء وجرائم قتل، والذي تحول إلى قضية رأي عام.



وأصدرت الداخلية المصرية بياناً قالت فيه إن القبض على السيدتين جاء: "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتيْ محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما".



وأضاف البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى ، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما .



عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (ربتى منزل - مقيمتان… pic.twitter.com/d7ReKMVG92 — (@moiegy) August 1, 2025 Advertisement

يشار إلى أن الأوساط المصرية شهدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد اتهامات وجهتها سيدة تدعى مروة يسري تطلق على نفسها "بنت الرئيس مبارك" بالتورط في تجارة الأعضاء للفنانة وعدد من البلوغرز مثل "أم مكة" و"أم سجدة".



واستعرضت مروة يسري، التي تم القبض عليها خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، عدداً من الحالات التي زعمت تورط المذكورين سابقاً في وفاتهم بسبب تجارة الأعضاء منهم فتاة تدعى دينا مراجيح ولاعب الراحل إبراهيم شيكا وغيرهم.(إرم نيوز)