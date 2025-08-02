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بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:47
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بعد أيام من القبض على البلوغر مروة يسري صاحبة لقب "بنت الرئيس مبارك"، ألقت السلطات الأمنية المصرية، أمس الجمعة، القبض على اثنتين من البلوغرز في البلاد وهما "أم مكة" و"أم سجدة". 

يأتي ذلك على خلفية الجدل المثار في البلاد، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، حول مزاعم واتهامات موجهة لفنانة معروفة وبلوغرز ومشاهير، بالتورط في الاتجار بالأعضاء وجرائم قتل، والذي تحول إلى قضية رأي عام.

وأصدرت الداخلية المصرية بياناً قالت فيه إن القبض على السيدتين جاء: "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتيْ محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما". 

وأضاف البيان أنه "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية". 
 
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يشار إلى أن الأوساط المصرية شهدت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل الواسع بعد اتهامات وجهتها سيدة تدعى مروة يسري تطلق على نفسها "بنت الرئيس مبارك" بالتورط في تجارة الأعضاء للفنانة وفاء عامر وعدد من البلوغرز مثل "أم مكة" و"أم سجدة".

واستعرضت مروة يسري، التي تم القبض عليها خلال بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، عدداً من الحالات التي زعمت تورط المذكورين سابقاً في وفاتهم بسبب تجارة الأعضاء منهم فتاة تدعى دينا مراجيح ولاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا وغيرهم.(إرم نيوز)
 
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