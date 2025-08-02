بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)

فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى ، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما .
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (ربتى منزل - مقيمتان… pic.twitter.com/d7ReKMVG92
— وزارة الداخلية (@moiegy) August 1, 2025
فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى ، وكذا التشكيك فى مصادر ثرواتهما .
عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورتين (ربتى منزل - مقيمتان… pic.twitter.com/d7ReKMVG92