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حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:40
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انتهى عرض زواج غير معتاد في تركيا بكارثة، عندما تحطمت طائرة خاصة صغيرة كانت تقل شابة تُدعى شيّدا دوغان (30 عامًا) أثناء تلقيها طلب الارتباط من حبيبها في الجو.

لحسن الحظ، نجت العروس من الحادث، لكنها وأيضًا قائد الطائرة أصيبا بجروح خطيرة.

وثّق مقطع فيديو لحظات العرض الغريب، حيث سقطت الطائرة الصغيرة أثناء تحليقها فوق مطار خاص في ولاية أضنة بجنوب تركيا.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يتحدث مع حبيبته عبر جهاز اتصال لاسلكي من أرض المطار، قبل أن تهوي الطائرة فجأة وتسقط أمام عينيه.

وكانت الطائرة قد سقطت بعد لحظات قليلة من موافقة الشابة على طلب الارتباط، كما ظهر في الفيديو.

وتتلقى الشابة وكابتن الطائرة، العلاج في المستشفى حالياً، وسط تقارير إعلامية تقول إنهما تجاوزا مرحلة الخطر في الحادثة التي وقعت قبيل غروب يوم أمس الجمعة.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت النقاش على مخاطر عروض الزواج التي يبتكرها المقبلون على الزواج دون مراعاة للمخاطر.

وتحقق السلطات المختصة في الحادثة لمعرفة سبب سقوط الطائرة الخفيفة بذلك الشكل وخلال وقت قصير من إقلاعها.
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