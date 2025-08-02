شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!

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وبحسب صحيفة The Mirror، بدأت الشابة تعاني من ضيق في التنفس عند توقف الحافلة للاستراحة، قبل أن يتوقف قلبها عن العمل فجأة ويتوقف تنفسها. حاولت فرق الإسعاف إنعاشها لمدة 45 دقيقة دون نجاح، ليتم إعلان وفاتها في الموقع.لكن المفاجأة ظهرت أثناء محاولات الإنقاذ، إذ اكتشف المسعفون وجود 26 هاتف "آيفون" مخبأة داخل عبوات وموضوعة مباشرة على جسدها.ووفقاً لما نقلته شبكة Globo، لم تعثر الشرطة على أي مواد مخدّرة بحوزتها، إلا أنها صادرت زجاجات كحول كانت ضمن أمتعتها. وأوضحت أن الشابة كانت تسافر بمفردها، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الوفاة بدقة.وتمّت مصادرة الهواتف وتحويلها إلى الفيدرالية، فيما تنتظر السلطات تقرير لمعرفة سبب الوفاة بدقة.الاختصاصيون لم يستبعدوا فرضية تعرّض الشابة لاختناق حراري أو فشل عضوي محتمل نتيجة الضغط الناتج عن تثبيت الأجهزة على جسدها، خاصّة في ظل درجات الحرارة المرتفعة داخل الحافلة، القضية ما زالت قيد التحقيق، فيما لم تُكشف هوية الضحية حتى الآن.