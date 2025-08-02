وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟

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استقبل الزوجان (35 عامًا) وتيم (34 عامًا) من في ولاية أوهايو طفلهما ثاديوس دانيال الأسبوع الماضي، بعد نقل جنين مُجمّد منذ عام 1994 إلى ليندسي في تشرين الثاني 2024، ليُسجّل إنجازًا لافتًا في تقنيات حفظ الأجنة.وبحسب تقارير، فإن الجنين واحد من أربعة أنتجتها ليندا آرتشرد عام 1994 عبر التلقيح الصناعي (IVF). نُقل جنين واحد إلى آرتشرد آنذاك ورُزقت منه ابنة بات عمرها اليوم 30 عامًا، فيما حُفظت الأجنة الثلاثة الأخرى بالتجميد في النيتروجين السائل نحو ثلاثة عقود.بعد طلاقها، احتفظت آرتشرد بحضانة الأجنة وتعرّفت لاحقًا إلى مؤسسة "نايتلايت كريستيان" وبرنامج "رقاقات الثلج" لتبني الأجنة، واختارت عائلة متبنية وفق معايير قيمية. وأشارت آرتشرد إلى تشابه ملامح المولود الجديد مع ابنتها حين كانت رضيعة.أجرت عملية النقل عيادة خصوبة يديرها اختصاصي الغدد الصماء التناسلية جون جوردون، الذي يعمل على تقليل عدد الأجنة المخزنة، مؤكدًا أن كل جنين "يستحق فرصة للحياة". من جهتها، قالت ليندسي بيرس: "لم نفكر في تسجيل أرقام قياسية، أردنا فقط إنجاب طفل".ووفق خبراء، تُحطّم هذه الحالة الرقم القياسي السابق المسجّل في أوريغون عام 2022، حين وُلد توأم من أجنة مجمّدة منذ 1992. الزوجان بيرس كانا يحاولان الإنجاب منذ سبع سنوات قبل نجاح هذه المحاولة. (news 18)