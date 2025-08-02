29
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
02-08-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
الحمل (Aries)
الطاقة الفلكية: وضوح فكري يدفع نحو قرارات أفضل.
العمل والمال: اكمال المهام المتأخرة يعود عليك بثماره. التواصل مع الفريق يدعمك.
الحب: محادثات صادقة تقوّي الروابط.
الصحة: تجنب الإفراط في الطعام واهتم بالنشاط البدني.
Advertisement
روحيًا: تأملك في الماضي ينير طريقك للتطور.
♉ الثور (Taurus)
الحدس قويّ اليوم: استمع إليه في قراراتك.
• العمل والمال: الصبر واستراتيجية مدروسة تؤدي إلى نتائج.
• العلاقات: هيّن الأمور ووسع دائرة معارفك.
• الصحة: نوم كافٍ ومشي منتظم يبقيك متوازنًا.
♊ الجوزاء (Gemini)
• الطاقة: تواصل وفكري ملحوظ… الأيام المثالية لنقاش الأمور العميقة.
• العمل: مشاريع جديدة أو شراكات قد تثمر.
• العلاقات: صداقات جديدة وتحسين في علاقات الأسرة.
• الصحة: تمرّن إبداعي يساعد على التهدئة الذهنية.
♋ السرطان (Cancer)
• الطاقة العاطفية:
عواطف
قوية… صغها بهدوء لتحويلها إلى مشاريع صغيرة.
• العمل والمال: الانتباه للتفاصيل يؤتي ثماره.
• العلاقات: تعاطف يظهر مودة بين أفراد العائلة.
• الصحة: توازن بين العقل والجسد ضروري.
♌
الأسد
(Leo)
• الحضور الشخصي: طاقتك وجاذبيتك ترتفعان.
• العمل والمال: الانفتاح على أفكار جديدة وتجنب المخاطرات الكبيرة.
• العلاقات: محادثات صادقة تقوي الروابط.
• الصحة: نشاط خارجي ينشط الجسم.
♍
العذراء
(Virgo)
• الطاقة التنظيمية: مثالية لتنظيف النفس والمحيط.
• العمل والمال: تخطيط دقيق يؤدي إلى مكاسب مالية.
• العلاقات: استماع دقيق يقوّي الثقة.
• الصحة: انتبه لنظامك الغذائي وحافظ على طاقتك.
♎ الميزان (Libra)
• القمر في برجك يفتح المجال للوضوح العاطفي والتواصل الصادق.
• العمل والمال: التعاون والتوازن يؤديان إلى نمو.
• العلاقات: عودة دفء العلاقات القديمة وإمكانية دخل إضافي.
• الصحة: آرام وأجواء فنية تنعش الروح.
♏
العقرب
(Scorpio)
• الطاقة العميقة: وقت مناسب للتأمل أو الكتابة والصمت.
• العمل والمال: استثمر بعناية، اقرأ العقود جيدًا.
• العلاقات: صراحة وصدق أكثر من دراما عاطفية.
• الصحة: تقنية الهدوء كالكتابة أو التأمل تفيدك.
♐
القوس
(Sagittarius)
• الطاقة المرحة: مناسبة للخيال والسفر والأنشطة الهادفة.
• العمل والمال: تحركات جريئة ربما تؤدي إلى فرص مهنية أو دولية.
• العلاقات: روحك الحرة تجذب الحب والمغامرة.
• الصحة: نشاط خارجي يُنعشك.
♑ الجدي (Capricorn)
• الطاقة الالتزامية: مناسبة لوضع خطة على المدى البعيد.
• العمل والمال: التروّي والدقة ضروريان للاستقرار.
• العلاقات: لفتة بسيطة تقوي روابط المودة.
• الصحة: ثبات العادات الجديدة يدعم طاقتك.
♒ الدلو (Aquarius)
• الطاقة الابتكارية: أفكار جديدة تُقلب واقعك.
• العمل والمال: ابحث عن دعم من شبكة الاتصال.
• العلاقات: مشاركة الرؤية تقوّي التأثير الجماعي.
• الصحة: تجربة هوايات جديدة تساعد في صفاء الذهن.
♓
الحوت
(Pisces)
• الطاقة الروحية: أفكار إبداعية تُديك بعيدًا.
• العمل والمال: اتبع حدسك… توقع مفاجآت إيجابية.
• العلاقات: مشاعرك اليوم مصدر قوة.
• الصحة: نشاط بدني خفيف يُحافظ على صفاء الذهن.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
03/08/2025 08:41:16
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
03/08/2025 08:41:16
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
03/08/2025 08:41:16
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
03/08/2025 08:41:16
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
Lebanon 24
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
01:10 | 2025-08-03
03/08/2025 01:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟
Lebanon 24
وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟
15:01 | 2025-08-02
02/08/2025 03:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد
Lebanon 24
بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد
11:20 | 2025-08-02
02/08/2025 11:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
Lebanon 24
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
10:01 | 2025-08-02
02/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)
06:40 | 2025-08-02
02/08/2025 06:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
Lebanon 24
من المطار.. إليكم هذا الخبر السّار
14:15 | 2025-08-02
02/08/2025 02:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
Lebanon 24
بـ"صورة مؤثرة".. هذا ما قاله غسان الرحباني لـ"ريما" ابنة فيروز
12:39 | 2025-08-02
02/08/2025 12:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
Lebanon 24
100 ألف ليرة "تنقذ البلديات".. الحل في "المولدات"
04:30 | 2025-08-02
02/08/2025 04:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
01:10 | 2025-08-03
الإعدام شنقًا لمتهم قتل سيدة مسنة في جريمة بشعة
15:01 | 2025-08-02
وُلدت للتو "أكبر طفلة في العالم" وعمرها 31 عامًا.. ما القصة؟
11:20 | 2025-08-02
بالصور: ثوران قوي لبركان.. وقرى مغطاة بالرماد
10:01 | 2025-08-02
شابة تلقى حتفها في حافلة بالبرازيل... والمفاجأة داخل ملابسها!
06:40 | 2025-08-02
حادثة غير متوقعة حصلت... عرض زواج يتحول إلى كارثة (فيديو)
04:47 | 2025-08-02
بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
03/08/2025 08:41:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24