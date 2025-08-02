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برجك اليوم

Lebanon 24
02-08-2025 | 23:15
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الحمل (Aries)
الطاقة الفلكية: وضوح فكري يدفع نحو قرارات أفضل.
العمل والمال: اكمال المهام المتأخرة يعود عليك بثماره. التواصل مع الفريق يدعمك.
الحب: محادثات صادقة تقوّي الروابط.
الصحة: تجنب الإفراط في الطعام واهتم بالنشاط البدني.
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روحيًا: تأملك في الماضي ينير طريقك للتطور.  

♉ الثور (Taurus)
الحدس قويّ اليوم: استمع إليه في قراراتك.
• العمل والمال: الصبر واستراتيجية مدروسة تؤدي إلى نتائج.
• العلاقات: هيّن الأمور ووسع دائرة معارفك.
• الصحة: نوم كافٍ ومشي منتظم يبقيك متوازنًا. 
♊ الجوزاء (Gemini)
• الطاقة: تواصل وفكري ملحوظ… الأيام المثالية لنقاش الأمور العميقة.
• العمل: مشاريع جديدة أو شراكات قد تثمر.
• العلاقات: صداقات جديدة وتحسين في علاقات الأسرة.
• الصحة: تمرّن إبداعي يساعد على التهدئة الذهنية. 

♋ السرطان (Cancer)
• الطاقة العاطفية: عواطف قوية… صغها بهدوء لتحويلها إلى مشاريع صغيرة.
• العمل والمال: الانتباه للتفاصيل يؤتي ثماره.
• العلاقات: تعاطف يظهر مودة بين أفراد العائلة.
• الصحة: توازن بين العقل والجسد ضروري. 

الأسد (Leo)
• الحضور الشخصي: طاقتك وجاذبيتك ترتفعان.
• العمل والمال: الانفتاح على أفكار جديدة وتجنب المخاطرات الكبيرة.
• العلاقات: محادثات صادقة تقوي الروابط.
• الصحة: نشاط خارجي ينشط الجسم. 

العذراء (Virgo)
• الطاقة التنظيمية: مثالية لتنظيف النفس والمحيط.
• العمل والمال: تخطيط دقيق يؤدي إلى مكاسب مالية.
• العلاقات: استماع دقيق يقوّي الثقة.
• الصحة: انتبه لنظامك الغذائي وحافظ على طاقتك. 

♎ الميزان (Libra)
• القمر في برجك يفتح المجال للوضوح العاطفي والتواصل الصادق.
• العمل والمال: التعاون والتوازن يؤديان إلى نمو.
• العلاقات: عودة دفء العلاقات القديمة وإمكانية دخل إضافي.
• الصحة: آرام وأجواء فنية تنعش الروح.

العقرب (Scorpio)
• الطاقة العميقة: وقت مناسب للتأمل أو الكتابة والصمت.
• العمل والمال: استثمر بعناية، اقرأ العقود جيدًا.
• العلاقات: صراحة وصدق أكثر من دراما عاطفية.
• الصحة: تقنية الهدوء كالكتابة أو التأمل تفيدك.

القوس (Sagittarius)
• الطاقة المرحة: مناسبة للخيال والسفر والأنشطة الهادفة.
• العمل والمال: تحركات جريئة ربما تؤدي إلى فرص مهنية أو دولية.
• العلاقات: روحك الحرة تجذب الحب والمغامرة.
• الصحة: نشاط خارجي يُنعشك. 

♑ الجدي (Capricorn)
• الطاقة الالتزامية: مناسبة لوضع خطة على المدى البعيد.
• العمل والمال: التروّي والدقة ضروريان للاستقرار.
• العلاقات: لفتة بسيطة تقوي روابط المودة.
• الصحة: ثبات العادات الجديدة يدعم طاقتك.

♒ الدلو (Aquarius)
• الطاقة الابتكارية: أفكار جديدة تُقلب واقعك.
• العمل والمال: ابحث عن دعم من شبكة الاتصال.
• العلاقات: مشاركة الرؤية تقوّي التأثير الجماعي.
• الصحة: تجربة هوايات جديدة تساعد في صفاء الذهن. 

الحوت (Pisces)
• الطاقة الروحية: أفكار إبداعية تُديك بعيدًا.
• العمل والمال: اتبع حدسك… توقع مفاجآت إيجابية.
• العلاقات: مشاعرك اليوم مصدر قوة.
• الصحة: نشاط بدني خفيف يُحافظ على صفاء الذهن. 
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