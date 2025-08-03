إيران تُغلق المراحيض العامة في طهران.. فما السبب؟

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أغلقت السلطات المراحيض العامة في العاصمة ضمن إجراءات حكومية مشددة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة التي تضرب البلاد، بحسب ما أفادت به وكالتا ديدبان وشرق الإخباريتان.ووجهت ديدبان إيران انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أن حرمان السكان من خدمة أساسية كهذه يُفاقم من معاناتهم اليومية.ورغم غياب تعليق رسمي من بلدية طهران، أفاد شهود بأن المراحيض العامة، بما فيها تلك الموجودة في ، تم إغلاقها بالفعل. ويُقدّر عدد المراحيض العامة في منطقة طهران الكبرى بنحو 20 ألف مرفق.وتأتي هذه الخطوة في ظل جفاف تاريخي تشهده إيران، حيث أُبلغ عن انقطاعات مائية تصل إلى 48 ساعة في العاصمة و50 مدينة أخرى، تزامنًا مع انقطاع الكهربائي لفترات طويلة، ما جعل مكيفات الهواء بلا فائدة في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.وتحذّر الحكومة من أن الاحتياطيات المائية قد تنفد بحلول تشرين الأول، مع احتمال إغلاق مؤسسات تعليمية كإجراء طارئ لمواجهة الكارثة البيئية.