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إيران تُغلق المراحيض العامة في طهران.. فما السبب؟

Lebanon 24
03-08-2025 | 07:06
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أغلقت السلطات الإيرانية المراحيض العامة في العاصمة طهران ضمن إجراءات حكومية مشددة لمواجهة أزمة المياه المتفاقمة التي تضرب البلاد، بحسب ما أفادت به وكالتا ديدبان إيران وشرق الإخباريتان.
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ووجهت ديدبان إيران انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرة أن حرمان السكان من خدمة أساسية كهذه يُفاقم من معاناتهم اليومية.

ورغم غياب تعليق رسمي من بلدية طهران، أفاد شهود عيان بأن المراحيض العامة، بما فيها تلك الموجودة في محطة المترو، تم إغلاقها بالفعل. ويُقدّر عدد المراحيض العامة في منطقة طهران الكبرى بنحو 20 ألف مرفق.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جفاف تاريخي تشهده إيران، حيث أُبلغ عن انقطاعات مائية تصل إلى 48 ساعة في العاصمة و50 مدينة أخرى، تزامنًا مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما جعل مكيفات الهواء بلا فائدة في ظل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.

وتحذّر الحكومة من أن الاحتياطيات المائية قد تنفد بحلول تشرين الأول، مع احتمال إغلاق مؤسسات تعليمية كإجراء طارئ لمواجهة الكارثة البيئية.
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