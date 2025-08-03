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فنون ومشاهير
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
03-08-2025
|
23:24
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قتلت فجر اليوم الاثنين الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار
العراقي
صلحي الوادي، في هجوم مسلح على منزلها بالعاصمة
السورية
دمشق
.
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وتحمل ديالا الوادي الجنسية
البريطانية
وتعيش في حي "المالكي" الراقي بالعاصمة السورية دمشق منذ سنوات.
وتعرّض منزل ديالا الوادي، وهي ابنة مؤسس "المعهد العالي للموسيقى والأوركسترا السيمفونية"، في دمشق، لعملية سطو مسلح، أدى لمقتلها، بحسب صحيفة "الوطن" الرسمية.
وكشفت مصادر سورية أن ديالا قتلت خنقاً بعدما لاحقها بعض الأشخاص واقتحموا منزلها في حي "المالكي" بغرض السرقة.
وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الجاني طارد الضحية ديالا حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان ويخنقها منفّذا جريمته ومستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".
وأكد فرع المباحث الجنائية في
وزارة الداخلية
أنه باشر التحقيقات وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، بهدف التوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
وانتشرت عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
صورة لأحد الأشخاص قال ناشطون سوريون إنها تعود لقاتل الفنانة ديالا الوادي، من دون أي تأكيد رسمي.
من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة، في بيان عبر صحفتها في
فيسبوك
، جاء فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها. إنا لله و إنا إليه راجعون".
ونعى عدد واسع من الفنانين والمشاهير في
سوريا
، على رأسهم شكران مرتجى، في تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي، الفنانة الراحلة.(إرم نيوز)
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