مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)

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وتحمل ديالا الوادي الجنسية وتعيش في حي "المالكي" الراقي بالعاصمة السورية دمشق منذ سنوات. قتلت فجر اليوم الاثنين الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار صلحي الوادي، في هجوم مسلح على منزلها بالعاصمة .وتحمل ديالا الوادي الجنسية وتعيش في حي "المالكي" الراقي بالعاصمة السورية دمشق منذ سنوات.

وتعرّض منزل ديالا الوادي، وهي ابنة مؤسس "المعهد العالي للموسيقى والأوركسترا السيمفونية"، في دمشق، لعملية سطو مسلح، أدى لمقتلها، بحسب صحيفة "الوطن" الرسمية.



وكشفت مصادر سورية أن ديالا قتلت خنقاً بعدما لاحقها بعض الأشخاص واقتحموا منزلها في حي "المالكي" بغرض السرقة.



وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أن "الجاني طارد الضحية ديالا حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان ويخنقها منفّذا جريمته ومستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأكد فرع المباحث الجنائية في أنه باشر التحقيقات وجمع الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، بهدف التوصل إلى هوية الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.



وانتشرت عبر صورة لأحد الأشخاص قال ناشطون سوريون إنها تعود لقاتل الفنانة ديالا الوادي، من دون أي تأكيد رسمي.



من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة، في بيان عبر صحفتها في ، جاء فيه: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة ديالا صلحي الوادي إثر سطو مسلح في منزلها. إنا لله و إنا إليه راجعون".



ونعى عدد واسع من الفنانين والمشاهير في ، على رأسهم شكران مرتجى، في تدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي، الفنانة الراحلة.(إرم نيوز)