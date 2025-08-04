30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"بلوغر" عربية في قبضة الأمن.. تنشر محتوى إباحي!
Lebanon 24
04-08-2025
|
02:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت
قوات الأمن
المصرية
القبض على
البلوغر
الشابة علياء التي يطلق عليها "علياء قمرون".
Advertisement
وقالت الداخلية المصرية في بيان، أن توقيف علياء جاء "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام
مواقع التواصل الاجتماعي
".
وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بالمنوفية وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية".
يأتي ذلك في إطار حملة أمنية تنفذها
وزارة الداخلية
المصرية لتوقيف كل من يخالف القانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أعلنت الداخلية المصرية القبض على عدد من البلوغرز عرف منهم مروة يسري "بنت الرئيس مبارك" و"أم سجدة" و"أم مكة" و"سوزي
الأردنية
" و"مداهم 777" و"شاكر" و"محمد عبدالعاطي".
وتستمر الداخلية المصرية في حملتها على من يطلق عليهم "البلوغرز" حيث تتوقع الأوساط المصرية اعتقال المزيد منهم خلال الساعات المقبلة بعد تقديم أكثر من 30 بلاغاً من محامين مصريين ضدهم. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
Lebanon 24
بعد "أم مكة" و"أم سجدة"... القبض على بلوغر شهيرة جدًا (فيديو)
04/08/2025 12:48:31
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)
Lebanon 24
بعد فضيحة "بنت الرئيس مبارك".. أم مكة وأم سجدة في قبضة الأمن المصري وهذه تهمتهما (فيديو)
04/08/2025 12:48:31
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"عصابة" في قبضة الأمن... هذا ما سرقته (صورة)
Lebanon 24
"عصابة" في قبضة الأمن... هذا ما سرقته (صورة)
04/08/2025 12:48:31
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلوب "خطير" في قبضة الأمن... وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)
Lebanon 24
مطلوب "خطير" في قبضة الأمن... وهذا ما ضُبط بحوزته (صورة)
04/08/2025 12:48:31
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث مأساوي في ويمبلي.. هذا ما جرى أثناء حفلة لـ"أويسيس"
Lebanon 24
حادث مأساوي في ويمبلي.. هذا ما جرى أثناء حفلة لـ"أويسيس"
04:51 | 2025-08-04
04/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنتِ مركز عالمي"... عبارة أنهت انتظار نحو 7 سنوات و43 محاولة زواج
Lebanon 24
"أنتِ مركز عالمي"... عبارة أنهت انتظار نحو 7 سنوات و43 محاولة زواج
04:45 | 2025-08-04
04/08/2025 04:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
Lebanon 24
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
04:36 | 2025-08-04
04/08/2025 04:36:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زلزال روسيا.. علماء صينيون يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض
Lebanon 24
بعد زلزال روسيا.. علماء صينيون يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض
02:44 | 2025-08-04
04/08/2025 02:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلان لـ سيدني سويني يثير الجدل في أميركا.. وترامب في صفّها
Lebanon 24
إعلان لـ سيدني سويني يثير الجدل في أميركا.. وترامب في صفّها
01:06 | 2025-08-04
04/08/2025 01:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
Lebanon 24
مقتل فنانة شهيرة في هجوم مسلح على منزلها بدمشق.. التفاصيل مروعة (صور)
23:24 | 2025-08-03
03/08/2025 11:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
Lebanon 24
بالفيديو... "حفيدة فيروز" تدخل القفص الذهبيّ!
07:30 | 2025-08-03
03/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
Lebanon 24
هذا شرط "حزب الله" الأساسيّ للبدء بتسليم سلاحه
11:30 | 2025-08-03
03/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
Lebanon 24
لم تعد الهجرة شرطًا للوظيفة: فرص عمل لآلاف اللبنانين في شركات عالميّة
11:00 | 2025-08-03
03/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
Lebanon 24
صورة لترامب تُثير ضجّة في منطقة لبنانيّة... ماذا كُتِبَ عليها؟
09:40 | 2025-08-03
03/08/2025 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:51 | 2025-08-04
حادث مأساوي في ويمبلي.. هذا ما جرى أثناء حفلة لـ"أويسيس"
04:45 | 2025-08-04
"أنتِ مركز عالمي"... عبارة أنهت انتظار نحو 7 سنوات و43 محاولة زواج
04:36 | 2025-08-04
بعد مرض شديد استمر لفترة طويلة.. وفاة ممثلة عن عمر ناهز 79 عامًا فمن هي؟
02:44 | 2025-08-04
بعد زلزال روسيا.. علماء صينيون يكتشفون حياة خفية في باطن الأرض
01:06 | 2025-08-04
إعلان لـ سيدني سويني يثير الجدل في أميركا.. وترامب في صفّها
23:58 | 2025-08-03
لحظات مُرعبة.. حوت يُطيح بامرأة من قاربها (فيديو)
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
04/08/2025 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24