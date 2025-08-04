"بلوغر" عربية في قبضة الأمن.. تنشر محتوى إباحي!

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وقالت الداخلية المصرية في بيان، أن توقيف علياء جاء "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام ".



وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بالمنوفية وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية". ألقت القبض على الشابة علياء التي يطلق عليها "علياء قمرون".وقالت الداخلية المصرية في بيان، أن توقيف علياء جاء "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظاً إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام ".وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بالمنوفية وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية".

يأتي ذلك في إطار حملة أمنية تنفذها المصرية لتوقيف كل من يخالف القانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي.





وسبق أن أعلنت الداخلية المصرية القبض على عدد من البلوغرز عرف منهم مروة يسري "بنت الرئيس مبارك" و"أم سجدة" و"أم مكة" و"سوزي " و"مداهم 777" و"شاكر" و"محمد عبدالعاطي".



وتستمر الداخلية المصرية في حملتها على من يطلق عليهم "البلوغرز" حيث تتوقع الأوساط المصرية اعتقال المزيد منهم خلال الساعات المقبلة بعد تقديم أكثر من 30 بلاغاً من محامين مصريين ضدهم. (ارم نيوز)