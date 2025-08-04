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حادث مأساوي في ويمبلي.. هذا ما جرى أثناء حفلة لـ"أويسيس"

Lebanon 24
04-08-2025 | 04:51
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في حادث مأساوي خيّم على أجواء الاحتفال، توفي رجل أربعيني جرّاء سقوطه خلال حفلة موسيقية لفرقة "أويسيس" في ملعب ويمبلي بلندن.

وأوضحت الشرطة البريطانية في بيان رسمي، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أنها عثرت على الرجل مصابًا بجروح ناجمة عن السقوط، وقد فارق الحياة في مكان الحادث قبل أن يتمكن المسعفون من إنقاذه. كما ناشدت الحضور تقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق، مؤكدة أن الملعب كان مكتظًا بالمتفرجين وقت وقوع الحادث.
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من جهتهما، عبّر الشقيقان ليام ونويل غالاغر، مؤسسا فرقة "أويسيس"، عن صدمتهما وحزنهما الشديد حيال الحادث، ووجّها تعازيهما الحارّة إلى عائلة وأصدقاء الضحية، وفق بيان نقله موقع "بي بي سي".


والحفلة كانت السابعة والأخيرة ضمن سلسلة حفلات أقامتها الفرقة في لندن، والتي شكّلت عودتها الرسمية إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 16 عامًا، وسط حماس واسع من الجمهور.

وتتضمن جولة "أويسيس" الحالية 41 حفلة موسيقية حول العالم، مع بيع نحو 900 ألف تذكرة حتى الآن. ومن المقرر أن تكون إدنبره الإسكتلندية المحطة التالية للفرقة، قبل الانتقال إلى جولة دولية تشمل الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، والبرازيل. (ارم نيوز)
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