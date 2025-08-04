بائع الصحف الأخير.. "علي أكبر" يُكرَّم بوسام فرنسي رفيع بعد 50 عامًا من الوفاء للمهنة

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متفرقات
بائع الصحف الأخير.. "علي أكبر" يُكرَّم بوسام فرنسي رفيع بعد 50 عامًا من الوفاء للمهنة
Lebanon 24
04-08-2025
|
13:30
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بعد نصف قرن من التجول في شوارع
باريس
وبيع الصحف بابتسامة ونكتة، سيحصل البائع المتجول علي أكبر (73 عامًا)، وهو باكستاني الأصل، على وسام
الاستحقاق الوطني
برتبة فارس من
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
في أيلول المقبل، تقديرًا لتفانيه في الحفاظ على تقليد بدأ يختفي تدريجيًا.
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منذ انتقاله إلى
فرنسا
عام 1973، لم يفارق علي الأرصفة، حيث بيع المجلات والجرائد، متحديًا تراجع الإقبال على الصحف الورقية أمام اجتياح الشاشات الرقمية. ومع أنه لا يبيع سوى 20 نسخة من لوموند يوميًا، فإنه يصرّ على الاستمرار قائلاً:
"أحب ملمس الصحف… القراءة الحقيقية ليست على الشاشات."
بأسلوبه المرح ونكاته الدائمة، لم يكن هدفه مجرد البيع، بل كسب محبة الناس. واليوم، يُكرَّم علي أكبر كرمز للإخلاص، والدفء الإنساني، والحنين إلى زمن الورق.
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