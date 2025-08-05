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وفاة لص أثناء محاولته الهرب عقب سرقة فاشلة

Lebanon 24
05-08-2025 | 04:08
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سقط عاطل من الطابق الثالث في مصر، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وأشارت تحريات رجال المباحث أنه تعرض للسقوط خلال محاولته الهرب، عقب اكتشاف محاولة سرقته شقة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
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ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار ومصرعه بمنطقة الطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاطل حاول سرقة شقة، وأثناء مطاردة المقيمين بالشقة له، سقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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