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بالصور.. وشوم أسطورية على جسد مومياء سيبيرية عمرها 2500 عام

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:49
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في اكتشاف أثري مذهل، أظهر تصوير عالي الدقة لمومياء تعود إلى 2500 عام تفاصيل غير مسبوقة لوشوم دقيقة تغطي جسد امرأة تنتمي إلى ثقافة بازيريك القديمة، إحدى أقدم الحضارات التي سكنت سهوب سيبيريا.
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وتحتفظ متحف الإرميتاج في روسيا بهذه المومياء، التي تم العثور عليها في جبال ألتاي، ويُعتقد أنها تعود لامرأة في الخمسين من عمرها.
News - Scans Reveal 2,500-Year-Old Siberian "Ice Mummy" Had Intricate Tattoos - Archaeology Magazine

ورغم أن بقاياها اكتُشفت في القرن التاسع عشر، فإن الوشوم التي تزيّن جسدها لم تُرصد إلا مؤخرًا بفضل تقنيات تصوير متطورة، كشفت عن رسومات مذهلة توحي بمدى تطور هذا الشكل الفني في العصور القديمة.

وشملت الرسومات المعقّدة صورًا لفهود وغزلان على الذراع اليمنى، بينما تزيّنت الذراع اليسرى بمشهد قتالي بين أيلٍ وغريفين، المخلوق الأسطوري المجنّح ذو رأس النسر وجسد الأسد. ويُعتبر تصوير الصراع بين الكائنات البرية عنصرًا فنيًا متكررًا لدى شعوب البازيريك، الذين عُرفوا بحياتهم الرُحَلية وامتطائهم للخيول.
وشم الساعد الأيسر للمرأة يظهر أ) في حالته الحالية؛ ب) مع طيات الجلد المستوية، تعويضًا عن عملية الجفاف، مع رأس ذو حوافر أعيد إنشاؤه بناءً على مشاهد قتال الحيوانات في بازيريك؛ ج) كتجسيد فني مثالي.

يُرجّح أن الوشوم نُقشت باستخدام أدوات بدائية مصنوعة من عظام أو قرون الحيوانات، بينما استُخرجت الصبغات من مواد نباتية محروقة أو سخام الفحم. اللافت أن جودة الوشم اختلفت بين الذراعين، ما يُشير إلى احتمال أن يكون فنانان مختلفان قد شاركا في تنفيذها، وهو ما يعكس وجود حِرفة احترافية منظمة.

وقال الباحث جينو كاسباري من معهد ماكس بلانك وجامعة برن، إن هذه الرسوم تعكس درجة عالية من التخصص، مؤكدًا أن "الأمر لم يكن مجرد زينة، بل ممارسة فنية متقدمة تتطلب وقتًا وتدريبًا".


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