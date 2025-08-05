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من خردة السيارات إلى غرف المعيشة: صناعة أثاث مبتكرة تدعم الاقتصاد التركي

Lebanon 24
05-08-2025 | 12:18
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في ولاية قيصري وسط تركيا، تنشط ورش ومصانع محلية في إعادة تدوير مصدّات السيارات القديمة، وتحويلها إلى مكونات أنيقة تُستخدم في صناعة الأثاث مثل أقدام الأرائك، والعجلات، والمقابض، وقطع الزينة. هذه المبادرة تمثل نموذجًا مبتكرًا في تحويل الخردة إلى منتجات صناعية عالية القيمة.
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تبدأ العملية بجمع المركبات الخارجة عن الخدمة وفرز أجزائها، ثم تُرسل المصدات البلاستيكية إلى مصانع إعادة التدوير في المنطقة الصناعية، حيث تُفكك وتُكسر وتُعالج حراريًا وكيميائيًا لتتحول إلى "غرانول"، وهي مادة حبيبية تُستخدم لاحقًا في صناعة مكونات الأثاث داخل قوالب خاصة.

يقول يوسف أوزكان، رئيس جمعية صناعيي البلاستيك في قيصري، إن هذه المبادرات لا تساهم فقط في تقليص التلوث، بل تُعد خيارًا إستراتيجيًا لتقليل اعتماد تركيا على استيراد المواد الخام، التي تؤمن منها البلاد 85% عبر الخارج.

وتُصدر الشركة التي يديرها أوزكان منتجاتها إلى عدة دول منها ألمانيا وإيطاليا والبلقان وإيران وبلغاريا، مؤكداً أن الأسواق الدولية أصبحت تشترط وجود نسبة لا تقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها في المنتجات، ما يزيد من أهمية هذه المشاريع اقتصاديًا وبيئيًا.

وأضاف أن إعادة التدوير لا تقتصر على البلاستيك فحسب، بل تشمل أيضاً المعادن، والزجاج، والخشب، والسيراميك، ما يجعل منها ضرورة صناعية وبيئية في آنٍ معًا.

(وكالة الأناضول)
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