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منوعات
طولها يصل إلى 3.2 متر... اكتشاف أقدم نموذج معروف لـ"بليزوصور" (صورة)
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:35
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اكتشف علماء أوروبيون أثناء دراستهم لحفريات سحلية بحرية تم العثور عليها في عام 1978 في مدينة هولزمادن بجنوب
ألمانيا
، أنها تنتمي إلى نوع جديد من البليزوصورات لم يتم دراسته سابقًا.
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ويعتبر الباحثون أن هذه الدراسة تمثل أول وصف مفصل لعظام هذا النوع من البليزوصورات، حيث تم إعادة تحليل بعض سماته العظمية وتقييم أهميته التصنيفية وعلاقاته التطورية.
وقد تبين أن هذا النوع يتميز بمزيج غير تقليدي من الخصائص، مع عدم تأثر شكله بشكل كبير بالتغيرات الجينية.
تشير الدراسة الجديدة إلى أن طول العينة المكتشفة يصل إلى 3.2 متر، مما يجعلها أقدم عينة معروفة للبليزوصور في هذه المنطقة من
أوروبا
.
وبحسب الباحثين، فإن هذه العينة تُعد أقدم نموذج معروف لبليزوصور في منطقة هولزمادن، ما يساهم في توسيع الفهم الحالي لتنوع هذه الزواحف البحرية.
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