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حادثة مروّعة كادت أن تحدث في جامع "آيا صوفيا" الكبير في إسطنبول (فيديو)

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:26
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تم إحباط محاولة لإشعال النيران في جامع آيا صوفيا الكبير في إسطنبول، حيث قام المشتبه به بإضرام النار في جزء من السجادة قبل أن يتم القبض عليه دون أن يتمكن من الفرار.
وقعت الحادثة في 11 تموز ، عند الساعة 23:50، عندما دخل المشتبه به (م. ج.) المسجد وهو يرتدي قبعة، وأشعل النار في بعض الأوراق خلف "الرَّحْلة" (حامل المصحف)، ما أدى إلى امتداد النيران إلى السجادة.

انتبهت امرأة للحادث وأبلغت الإمام، بينما بادر أحد المصلين إلى رفع الجزء المشتعل من السجادة لإخماد النيران، ليتم السيطرة على الحريق بسرعة قبل أن يتفاقم. 

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عقب ذلك، دخلت فرق الأمن إلى المسجد وبدأت التحقيق. ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن المشتبه به توجه بعد الحادث نحو ساحة السلطان أحمد.

وبعد تحديد هويته، أُلقي القبض عليه في منزله.

وفي 13 تموز، أُحيل إلى المحاكمة حيث أمرت المحكمة بحبسه. وتبين أن لديه سجلا في أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية.

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