حادثة مروّعة كادت أن تحدث في جامع "آيا صوفيا" الكبير في إسطنبول (فيديو)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı. pic.twitter.com/zXqddg4JxF