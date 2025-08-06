حادثة مروّعة كادت أن تحدث في جامع "آيا صوفيا" الكبير في إسطنبول (فيديو)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı. pic.twitter.com/zXqddg4JxF
— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 5, 2025
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı. pic.twitter.com/zXqddg4JxF
Foreigner attempts to set fire to Hagia Sophia Mosque, Istanbul. pic.twitter.com/Y8HeLeIIov
— Eagle Eye (@zarrar_11PK) August 5, 2025
Foreigner attempts to set fire to Hagia Sophia Mosque, Istanbul. pic.twitter.com/Y8HeLeIIov