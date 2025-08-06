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منوعات
صادرته سابقًا من ملياردير وسيناتور روسي... السلطات الأميركية تعرض يختًا للبيع وهذا سعره
Lebanon 24
06-08-2025
|
01:45
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عرضت السلطات الأميركية يخت "أماديا" للبيع في مزاد علني، بعد أن تمت مصادرته سابقًا من الملياردير والسيناتور الروسي
سليمان كريموف
.
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وبحسب شبكة "إن بي سي"، سيُقام المزاد في العاشر من سبتمبر المقبل، حيث سيتم عرض اليخت المصادر الذي يتجاوز طوله 100 متر.
ومن المتوقع أن تشرف شركة National Maritime Services على تنظيم المزاد، وهي ذات الشركة التي قامت بنقل اليخت "أماديا" من فيجي إلى
ميناء سان دييغو
في ولاية
كاليفورنيا
.
تقدر قيمة اليخت بحوالي 325 مليون دولار، ويحتوي على 16 جناحًا للركاب و36 فردًا من الطاقم.
كما يتميز اليخت بمرافق فاخرة تشمل مسبحًا، صالة رياضية، عدة كبائن مريحة، بالإضافة إلى منصة مخصصة للطائرات الهليكوبتر.
وسيتمكن الراغبون في المشاركة بالمزاد من تقديم وديعة مالية قدرها 10 ملايين دولار.
وكانت سلطات فيجي قد احتجزت اليخت في نيسان 2022 بعد دخوله
المنطقة الاقتصادية
الخالصة للدولة دون الحصول على التصريح اللازم.
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