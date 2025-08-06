وفاة طفل وإصابة شقيقين جراء حريق مأساوي في شقة سكنية بمصر

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شهدت منطقة مساكن التوبارية غرب ، طفل مصرعه وإصابة شقيقتين بحروق من الدرجة الأولى إثر اندلاع حريق مروع بشقة سكنية بالطابق الخامس في عقار بمساكن غرب النوبارية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد اندلاع حريق بعقار بمساكن غرب النوبارية بمنطقة الورديان بحي غرب، ووجود مصابين وعلي الفور انتقلت والحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة أن العقار المشار إليه مكون من 8 طوابق، ونشوب حريق بشقة بالطابق الخامس.وأسفر الحريق عن مصرع "ياسين هشام فتحي" 8 سنوات، متأثرًا بإصابته باختناق وحروق بالقدمين والصدر واليد اليسرى من الدرجة الثانية بنسبة 9%، وذلك عقب نقله إلى مستشفى القباري.وأصيبت كل من "السماء السيد "، 38 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 40% بالوجه والساعدين وشقيقتها "شيماء" 37 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 50% بمختلف أنحاء الجسم ،وتم نقل المصابتين إلى المستشفى الأميري الجامعي، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار المشار إليه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت التحقيق. (اليوم السابع)