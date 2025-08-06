28
مصر.. وفاة لص خلال محاولته سرقة شقة سكنية
Lebanon 24
06-08-2025
|
15:00
A-
A+
كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن
الجيزة
، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع لص بمنطقة الطالبية، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود
عيان
، أكدوا أن اللص تسلل لشقة لسرقتها، وعقب اكتشاف المقيمين بالشقة له، واستغاثتهم بالجيران، حاول الهرب من المطاردة، فسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه.
واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالشقة، فذكروا أنهم فوجئوا باللص داخل الشقة، وحاولوا مطاردته بعد الاستغاثة بالجيران، إلا أنه تعرض للسقوط، خلال محاولته الهرب.
ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتم مناظرة الجثة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر
النيابة
المختصة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط شخص من عقار ومصرعه بمنطقة الطالبية، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاطل حاول سرقة شقة، وأثناء مطاردة المقيمين بالشقة له، سقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
