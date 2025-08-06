Advertisement

Lebanon 24
06-08-2025 | 22:52
الحمل:
مهنياً، الحظ يحالفك اليوم لإنجاز مشروع مؤجل، لذا استغل الفرصة بذكاء. عاطفياً، ستشعر بتقدير شريكك، لكن كن حذراً من المبالغة في التوقعات. صحياً، خذ وقتاً للاسترخاء والتأمل، فذلك سيكون مفيداً لجسمك وعقلك.
الثور:
في العمل، قد تتلقى دعماً غير متوقع من أحد الأشخاص. عاطفياً، هذا وقت مناسب لإعادة بناء الثقة مع من تحب. صحياً، انتبه لتقلبات مزاجك وحاول الابتعاد عن الضغوط النفسية قدر الإمكان.
الجوزاء:
قد تحصل على فرصة مالية مفاجئة تتطلب استعدادك للتفاوض. عاطفياً، لا تهرب من مشاعرك، فالمواجهة اليوم قد تكون لصالحك. صحياً، راقب مستوى طاقتك وابتعد عن المنبهات في المساء.
السرطان:
تنتظرك تعاونات جديدة في مجال العمل، فابحث عن نقاط مشتركة مع الآخرين. عاطفياً، لقاء مفاجئ قد يغير اتجاه قلبك. صحياً، التمارين البسيطة ستكون مفيدة لك اليوم.
الأسد:
هناك استقرار مالي في مهنتك، لكن راقب مصروفاتك بدقة. عاطفياً، تجنب نقل مشاكلك المهنية إلى علاقتك الشخصية. صحياً، قد تواجه بعض آلام الظهر، فكر في جلسة مساج للاسترخاء.
العذراء:
خطوة جريئة على الصعيد المهني قد تغير مجرى حياتك. عاطفياً، الوقت مناسب للتعبير عن مشاعرك دون تردد. صحياً، خذ فاصلًا من الأجهزة الإلكترونية للحفاظ على توازنك.
الميزان:
فكر في مصدر دخل إضافي لتحسين وضعك المالي. عاطفياً، كلام ناعم من الشريك يلامس قلبك ويعزز العلاقة. صحياً، احرص على شرب كمية كافية من الماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
العقرب:
راجع شراكة مالية تعاني من خلل بسيط لتجنب المشاكل. عاطفياً، الغيرة الزائدة قد تثير التوتر، فكن أذكى في تعاملك. صحياً، قلل من تناول الكافيين بعد الظهر للحفاظ على نوم جيد.
القوس:
اليوم مناسب للتخطيط وليس للتنفيذ على الصعيد المهني. عاطفياً، قد تشعر بالحنين لعلاقة رومانسية قديمة، لكن الحاضر يحمل فرصاً أفضل. صحياً، خذ نفساً عميقاً واهتم بجودة نومك.
الجدي:
ابتعد عن المغريات الشرائية التي قد تؤثر على ميزانيتك. عاطفياً، رسالة أو تلميح قد يفتح باباً جديداً في حياتك العاطفية. صحياً، الراحة مهمة، فلا تجهد نفسك في أمور غير ضرورية.
الدلو:
فرص جديدة في مجال عملك تلوح في الأفق، لا تتردد في اغتنامها. عاطفياً، حديث صريح مع الشريك يعيد الدفء والعلاقة بينكما. صحياً، طاقتك عالية اليوم، استغلها في ممارسة نشاط رياضي.
الحوت:
اليوم مناسب للتركيز على الادخار وتحسين وضعك المالي. عاطفياً، مفاجأة عاطفية تُشعرك بالامتنان والسعادة. صحياً، حافظ على روتينك الغذائي وقلل من السكريات لتحافظ على نشاطك.
