Advertisement

منوعات

ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
07-08-2025 | 01:53
A-
A+
Doc-P-1401649-638901541363048518.jpg
Doc-P-1401649-638901541363048518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي عريس مصري في الخامسة والعشرين من عمره قبيل دقائق من إتمام عقد قرانه على عروسه، بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجئة في منزل العروس.
Advertisement

وخيم الحزن على قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، فقد تحوّلت الزغاريد إلى نحيب، وارتدت البهجة ثوب الحداد، بعدما خطف الموت عريسًا على أعتاب ليلة العمر.

وبحسب صحف محلية، فقد تُوفي الشاب "محمد"، البالغ من العمر 25 عامًا، بعد ساعات من دخوله غرفة العناية المركزة، إثر نقله بشكل عاجل إلى المستشفى عقب تعرضه للوعكة المفاجئة في منزل العروس.

وكان الشاب الراحل قد غادر منزله في يوم وفاته متوجهًا إلى بيت عروسه، وسط أجواء احتفالية وأسرية، سرعان ما تحولت إلى صدمة حين سقط مغشيًا عليه بعد دقائق قليلة من وصوله.

وقد شيّع أهالي قرية دنشواي وعدد من القرى المجاورة بمحافظة المنوفية جثمان العريس في جنازة مهيبة خرجت من مسجد القرية، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة.

ووجّهت عائلة العريس الراحل مناشدة عبر وسائل إعلام مصرية طالبت فيها باحترام خصوصيتهم وتجنّب تداول الشائعات، مؤكدين أن الوفاة كانت قضاءً وقدرًا، وأن محمد كان يتمتع بصحة جيدة حتى لحظاته الأخيرة.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
حفل زفاف تحوّل إلى مأساة.. هذا ما حصل
lebanon 24
07/08/2025 11:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
​رقصا مع إليسا... إبن إيلي صعب يحتفل مع حبيبته الأردنيّة بحفل ما قبل الزفاف (فيديو)
lebanon 24
07/08/2025 11:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفلة في غزة بسبب سوء التغذية والجوع قبل قليل (العربية)
lebanon 24
07/08/2025 11:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ابن عادل إمام يتعرّض لإصابة خلال تصوير مشهد "خطير".. هذا ما حصل معه
lebanon 24
07/08/2025 11:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:24 | 2025-08-07
03:36 | 2025-08-07
23:31 | 2025-08-06
22:52 | 2025-08-06
15:00 | 2025-08-06
12:53 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24