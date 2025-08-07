اكتشاف أثقل حشرة على الإطلاق.. شاهدوا صورتها

Advertisement

هذا السؤال لم يعد افتراضيًا في ، حيث كشف العلماء مؤخرًا عن اكتشاف مذهل: حشرة ضخمة للغاية، تفوق كل ما سُجّل سابقًا من حيث الوزن والحجم في البلاد، ما جعلها تُوصف على الفور بأنها أثقل حشرة معروفة في أستراليا حتى الآن.الاكتشاف تم في أعالي الغابات المطيرة ضمن هضاب أثرتون، في منطقة ميلا ميلا بولاية كوينزلاند. وقد أُطلق على الحشرة اسم "أكروفيلا ألتا"، وهي تنتمي لفصيلة حشرات العصا المعروفة بقدرتها على التمويه.لكن الجديد هنا، هو الحجم المذهل: إذ يبلغ وزنها نحو 44 غرامًا، أي ما يعادل وزن كرة جولف تقريبًا، فيما يمتد طولها لنحو 40 سنتيمترًا – ما يجعلها أطول من معظم المساطر المدرسية.الباحث أنجوس إيموت من ، أوضح أن هذا الحجم الاستثنائي ليس مصادفة، بل نتيجة "ملايين السنين من التكيف مع بيئة مرتفعة، باردة ورطبة". ويبدو أن وزن الحشرة الضخم يمنحها قدرة أفضل على البقاء في هذا النمط البيئي الصعب.إلى جانب الحجم، لعب بيض الحشرة دورًا أساسيًا في تصنيفها كنمط جديد. فكل نوع من العصاويات يملك بصمته الخاصة من حيث شكل البيضة وملمسها وحجمها، وهو ما شكّل دليلاً حاسمًا في هذا الاكتشاف.بحسب العلماء، فإن هذه الحشرة تعيش في أعالي الأشجار، على ارتفاعات تجعل رؤيتها شبه مستحيلة. ولولا الرياح والعواصف التي أسقطت بعضها، لما تم رصدها على الأرجح.وقد أُرسلت عينات منها إلى متحف كوينزلاند لإجراء المزيد من الدراسات، في وقت يأمل فيه الباحثون أن يساهم الاكتشاف في تسليط الضوء على ضرورة حماية الغابات المطيرة، التي لا تزال تخبئ كنوزًا بيولوجية لم تُكتشف بعد. (news18)