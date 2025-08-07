Advertisement

بهذه الطريقة الغريبة.. عروسان جمّعا أكثر من 100 ألف دولار خلال حفل الزفاف

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:09
في وقت باتت فيه حفلات الزفاف تُعرف بالبذخ والمظاهر، اختار زوجان أميركيان كسر التقاليد وتحويل يومهما الكبير إلى منصة خيرية، جمعا من خلالها أكثر من 132 ألف دولار أميركي لصالح التعليم في كينيا.

ففي الأول من آب، استضاف كل من مارلي جاك (34 عامًا) وستيف جيه لارسون (37 عامًا)، وهما رائدان في مجال تنظيم فعاليات الأعمال، حفل زفاف غير مسبوق في إيغل – أيداهو، حيث طُلب من الضيوف شراء تذاكر لحضور الحفل، وتقديم مساهمات بدل الهدايا. وقد بيعت 100 تذكرة عادية بسعر 57 دولارًا، و30 تذكرة لكبار الشخصيات وصلت كلفتها إلى 997 دولارًا للثنائي، وشملت مزايا إضافية كجلسات استرخاء، وغداء صحي، وعروض موسيقية حية.
 الزوجان، اللذان وجدا أن تكلفة الزفاف الأميركي التقليدي باهظة – حتى خدمة تقطيع الكعكة يمكن أن تبلغ 650 دولارًا – قررا اتباع نموذج "الزفاف المموّل ذاتيًا"، حيث يدفع الضيوف ثمن مشاركتهم، لتفادي تحميل العروسين عبء التكاليف، وتحويل المناسبة إلى تجربة هادفة.

لم يكن الهدف تحقيق ربح، بل الوصول إلى تعادل مالي وتحقيق أثر اجتماعي، وهو ما حصل بالفعل. فقد بلغ صافي التبرعات في ليلة الزفاف أكثر من 96,000 دولار، ثم ارتفع خلال الغداء التالي إلى 132,550 دولارًا، تم تخصيصها بالكامل لمنظمة "Village Impact" التي تدعم التعليم والبنية التحتية في كينيا.

 ورغم أن الفكرة أثارت بعض الانتقادات على مواقع التواصل، حيث وصفها البعض بـ"الاستعراضية"، إلا أن العروسين أكدا أن الحدث صُمم بروح المسؤولية، وأن الأموال ستُخصص لبناء مدرسة في إحدى المناطق الفقيرة في كينيا.
