بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها

كشفت السلطات في الأميركية عن واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الطبي في الولاية، بعد توقيف امرأة تُدعى أوتم بارديسا (29 عامًا) بتهمة ممارسة مهنة الطب دون أي مؤهلات علمية أو رخصة رسمية، ومعالجة أكثر من 4400 مريض خلال عدة أشهر.وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة (BBC)، فإن بارديسا انتحلت صفة طبيبة مرخّصة وعملت داخل مستشفى AdventHealth Palm Coast Parkway بين حزيران 2024 وكانون الثاني 2025، حيث كانت قد بدأت عملها منذ 2023، قبل أن تنكشف القضية بعد نحو عام ونصف من التحايل.تشير التحقيقات إلى أن بارديسا قدمت وثائق مزوّرة أثناء التوظيف، واستخدمت رقم رخصة تمريض يعود لموظفة أخرى تُدعى "أوتمن" تعمل في منشأة صحية أخرى تابعة لنفس المستشفى، ما سمح لها بالحصول على وظيفة في الرعاية الصحية دون أي خلفية طبية معترف بها.وعندما استُدعيت للتحقيق، زعمت بارديسا أن الالتباس سببه تغيير اسمها بعد الزواج، لكنها عجزت عن تقديم رخصة زواج كدليل على ذلك، مما زاد من الشكوك حول صحة أقوالها.بدأت خيوط القضية تتكشف في كانون الثاني 2025 عندما كانت بارديسا مرشحة للترقية، ولاحظ أحد زملائها أن رخصة مساعد التمريض المستخدمة في ملفها قد انتهت صلاحيتها، ما استدعى الإبلاغ عنها فورًا وفصلها من العمل، وفتح تحقيق جنائي دام 7 أشهر.ستالي، قائد شرطة مقاطعة فلاجلر، إن القضية "من أكثر حالات الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي جرى التحقيق فيها"، مضيفًا أن "هذه المرأة عرضت حياة الآلاف للخطر عبر انتحالها صفة اختصاصية طبية، وخداعها المرضى وعائلاتهم والمجتمع الطبي بأسره".تم توقيف بارديسا في 5 آب الجاري داخل منزلها، وكانت ترتدي زيًا طبيًا لحظة الاعتقال. وقد وُجهت إليها 14 تهمة.