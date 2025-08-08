بالفطر والمعكرونة.. هكذا أنهت حياة أقارب زوجها

Advertisement

في تطور صادم لقضية هزّت الرأي العام ، كشفت أدلة جديدة أُفرج عنها يوم الجمعة 8 آب باترسون، المتهمة بقتل ثلاثة من أقارب زوجها السابق باستخدام فطر سام، حاولت في مناسبات سابقة تسميم زوجها نفسه من خلال تقديم أطعمة مسمومة، بينها معكرونة وكاري دجاج ولفائف ساندويتش.وكانت هيئة المحلفين قد أدانت باترسون سابقًا بقتل حماتها جايل باترسون، ووالد زوجها باترسون، وشقيقة جايل هيذر ويلكينسون، بعد أن دعتهم إلى تناول وجبة غداء عام 2023 في منزلها ببلدة ليونجاثا، جنوب شرقي ملبورن. واحتوت الوجبة التي أعدّتها من لحم "بيف ويلينغتون" على فطر "قبعة الموت" السام، ما تسبب بوفاة الضحايا الثلاث، فيما نجا إيان ويلكينسون، زوج هيذر، بعد إصابته بتسمم حاد.إلى جانب التهم الثلاث بالقتل، وُجهت إلى باترسون خمس تهم بمحاولة القتل، بينها أربع تتعلق بزوجها السابق سيمون باترسون، إلا أن هذه التهم أُسقطت قبل بدء المحاكمة الأولى بقرار من ، بناءً على حكم القاضي بتقسيم القضية إلى محاكمتين منفصلتين.لكن الوثائق الجديدة كشفت أن سيمون باترسون كان يشتبه منذ سنوات بأن طعام زوجته هو سبب معاناته الصحية المتكررة، ما دفعه إلى توثيق الأعراض في جدول بيانات أشار فيه إلى تعرضه لعدة نوبات مرضية حادة بعد تناول أطباق مثل المعكرونة البولونيز وكاري الدجاج. وقد تسبب أحد هذه الحوادث في إصابته بالشلل المؤقت وخضوعه لعملية استئصال جزء من الأمعاء.في سياق التحقيق، عثرت الشرطة على جهاز كمبيوتر في منزل يحتوي على عمليات بحث عن أنواع من السموم، إلا أن المحكمة استبعدت هذه الأدلة من المحاكمة لأسباب قانونية تتعلق بإجراءات الفصل بين .ورغم خطورة الاتهامات، أصرت باترسون على براءتها، واعتبرت الوفيات التي وقعت إثر وجبة الغداء "حادثًا مأسويًا". وتنفي أيضًا محاولتها تسميم زوجها السابق، مؤكدة أنها لم تكن تنوي إيذاءه.ومن المقرر أن تُستأنف القضية في جلسة مطولة يوم 25 آب، حيث ستُقرأ بيانات تأثر الضحايا أمام المحكمة، في خطوة يُتوقع أن تُعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في خلال السنوات الأخيرة. (asia one)