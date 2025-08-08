Advertisement

لتشارك في إحدى الحفلات.. أم تترك أبناءها مع 7 كلاب في مكان قذر

08-08-2025 | 01:26
ألقت شرطة مقاطعة بوتنام في ولاية فلوريدا القبض على امرأة تُدعى جيسيكا كوبلاند (37 عامًا) بعد أن تركت ابنها المراهق وسبعة كلاب في منزل غارق بالقذارة والفضلات، وسافرت إلى لاس فيغاس للاحتفال بعيد ميلادها.
وفقًا لتقرير نشرته الإندبندنت، أبلغ أحد أفراد العائلة الشرطة بعد أن لاحظ رائحة كريهة تنبعث من المنزل. وعند دخول عناصر الشرطة، عُثر على مشهد صادم: طبقات من براز الحيوانات، وجدران مثقوبة، وسجاد ملوث، وكلاب هزيلة تظهر أضلاعها من شدة الجوع.

ووفقًا لبيان السلطات، كانت ظروف المعيشة "مزرية للغاية". فقد عُثر على كلبين محبوسين في غرفة تغمرها فضلات بلغ ارتفاعها نحو أربع بوصات، وكلب ثالث داخل قفص، فيما كانت الكلاب الأربعة المتبقية تتجول وسط أكوام القمامة في غرفة المعيشة.

أكد الطفل للشرطة أن هذه الحالة مستمرة منذ سنوات، وأن والدته "ترفض تنظيف المنزل"، على حد تعبيره.

غادرت كوبلاند منزلها في 21 تموز متوجهة إلى لاس فيغاس، وعادت في 5 آب لتجد رجال الأمن في انتظارها، حيث تم اعتقالها فورًا.

وصرّح أحد الضباط: "ما رأيناه لم يكن نتيجة إهمال لأسبوعين، بل لحياة كاملة من الإهمال. الكلاب كانت تموت جوعًا، والبيت أشبه بمستنقع من القذارة".

ووجّهت إلى كوبلاند تهم إهمال الطفل وإساءة معاملة الحيوانات، ولا تزال قيد الاحتجاز بانتظار محاكمتها. (india today)
