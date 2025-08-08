قضية مروّعة.. هذا ما فعله بابنه بمشاركة صديقته

Advertisement

ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل وصديقته في ، بعد أن كشفت تحقيقات صادمة عن تعرض طفل يبلغ من العمر خمس سنوات لانتهاكات جسيمة، من بينها التجويع الممنهج والضرب اليومي، وادعاءات بأنه أُجبر على تناول فضلاته في ظروف مزرية داخل قبو منزلي.وأعلن في مقاطعة ويستمورلاند أن سميتلي (29 عامًا)، والد الطفل، وصديقته كولين كاسيدي (35 عامًا)، يواجهان سلسلة من الاتهامات تشمل تعريض حياة طفل للخطر، وتقييده بشكل غير قانوني، والاعتداء الجسدي المتكرر.بدأت التحقيقات بعد أن لاحظ جد الطفل، الذي كان قد تولى حضانته في نيسان الماضي، آثار كدمات وندوب مقلقة على جسده، بالإضافة إلى هزالٍ واضح ورائحة كريهة. وتبين من رواية الطفل أنه تعرض للضرب بمجداف بلاستيكي أبيض بشكل شبه يومي، وكان يُحبس في قبو المنزل، حيث نام على الأرض الباردة من دون غطاء أو وسادة.كما أشار الطفل في إفادته إلى أنه كان يُربط أحيانًا على كرسي ويُترك دون طعام لأيام، ليضطر أحيانًا إلى تناول برازه بسبب الجوع، في حين أكد طفل آخر يبلغ من العمر 11 عامًا – ابن كاسيدي – صحة هذه الروايات، وذكر أنه وجد الطفل مرة مقيد اليدين داخل خزانة بلا حراك. (NYP)