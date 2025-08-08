Advertisement

منوعات

فُقد لمدة أسبوع.. وهكذا نجا بحياته

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:10
في حادثة لافتة أثارت اهتمام الأوساط الأسترالية، تم العثور على شاب يدعى غاتش توب، يبلغ من العمر 26 عامًا، حيًا بعد أن فُقد لمدة أسبوع في المناطق النائية بالقرب من أليس سبرينغز في الإقليم الشمالي لأستراليا، حيث تمكن من النجاة بشرب الماء من زجاجات مهملة عثر عليها على جانب الطريق.
وبحسب شرطة الإقليم الشمالي، شوهد توب آخر مرة في 28 تموز بعد مغادرته منزله في أليس سبرينغز عند الساعة 3:30 عصرًا. وبعد ساعتين، أجرى مكالمة مع عائلته، لكنه لم يعد إلى عمله مساء ذلك اليوم. وعُثر على سيارته متروكة قرب محمية جون فلين التاريخية، على بعد نحو 4 أميال من المدينة.

أطلقت السلطات حملة بحث مكثفة شارك فيها أكثر من 50 فردًا، باستخدام طائرات بدون طيار ومروحيات ومركبات دفع رباعي، وسط مخاوف متزايدة بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة ليلاً إلى ما دون الصفر. لكن رغم الجهود، تم تعليق البحث بعد خمسة أيام، وجرى تحويل القضية إلى قسم الجرائم في الشرطة.

لم تيأس عائلة توب والمجتمع المحلي، حيث واصلوا البحث طيلة الأيام التالية. وفي 4 آب، تم العثور عليه على قيد الحياة قرب محطة جاي كريك، على بعد نحو 18 ميلاً غرب أليس سبرينغز.

وصرّح شهود أن توب كان ملفوفًا ببطانية ويبدو عليه الإرهاق والارتباك، فيما أكدت الطواقم الطبية التي نقلته إلى المستشفى أنه عانى من الجفاف الشديد، لكنه نجا بفضل شربه الماء من زجاجات مهملة على الطرقات. (people)
05:37 | 2025-08-08
05:22 | 2025-08-08
03:25 | 2025-08-08
01:36 | 2025-08-08
01:26 | 2025-08-08
00:32 | 2025-08-08
