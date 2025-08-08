31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
فُقد لمدة أسبوع.. وهكذا نجا بحياته
Lebanon 24
08-08-2025
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حادثة لافتة أثارت اهتمام الأوساط
الأسترالية
، تم العثور على شاب يدعى غاتش توب، يبلغ من العمر 26 عامًا، حيًا بعد أن فُقد لمدة أسبوع في المناطق النائية بالقرب من أليس سبرينغز في
الإقليم الشمالي
لأستراليا، حيث تمكن من النجاة بشرب الماء من زجاجات مهملة عثر عليها على جانب الطريق.
Advertisement
وبحسب شرطة الإقليم
الشمالي
، شوهد توب آخر مرة في 28
تموز
بعد مغادرته منزله في أليس سبرينغز عند الساعة 3:30 عصرًا. وبعد ساعتين، أجرى مكالمة مع عائلته، لكنه لم يعد إلى عمله مساء ذلك اليوم. وعُثر على سيارته متروكة قرب محمية
جون فلين
التاريخية، على بعد نحو 4 أميال من المدينة.
أطلقت السلطات حملة بحث مكثفة شارك فيها أكثر من 50 فردًا، باستخدام طائرات بدون طيار ومروحيات ومركبات دفع رباعي، وسط مخاوف متزايدة بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة ليلاً إلى ما دون الصفر. لكن رغم الجهود، تم تعليق البحث بعد خمسة أيام، وجرى تحويل القضية إلى
قسم الجرائم
في الشرطة.
لم تيأس عائلة توب والمجتمع المحلي، حيث واصلوا البحث طيلة الأيام التالية. وفي 4 آب، تم العثور عليه على قيد الحياة قرب محطة جاي كريك، على بعد نحو 18 ميلاً غرب أليس سبرينغز.
وصرّح شهود أن توب كان ملفوفًا ببطانية ويبدو عليه الإرهاق والارتباك، فيما أكدت الطواقم الطبية التي نقلته إلى المستشفى أنه عانى من الجفاف الشديد، لكنه نجا بفضل شربه الماء من زجاجات مهملة على الطرقات. (people)
مواضيع ذات صلة
قرب صخرة الروشة... هكذا فقد مواطن حياته!
Lebanon 24
قرب صخرة الروشة... هكذا فقد مواطن حياته!
08/08/2025 12:53:28
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في ألمانيا.. هكذا فقد مغترب لبناني حياته
Lebanon 24
في ألمانيا.. هكذا فقد مغترب لبناني حياته
08/08/2025 12:53:28
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيضانات باكستان تودي بحياة 64 شخصًا خلال أسبوع
Lebanon 24
فيضانات باكستان تودي بحياة 64 شخصًا خلال أسبوع
08/08/2025 12:53:28
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اختبار بسيط يتنبأ بمدة الحياة المتوقعة
Lebanon 24
اختبار بسيط يتنبأ بمدة الحياة المتوقعة
08/08/2025 12:53:28
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
05:37 | 2025-08-08
08/08/2025 05:37:20
Lebanon 24
Lebanon 24
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
Lebanon 24
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
05:22 | 2025-08-08
08/08/2025 05:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قضية مروّعة.. هذا ما فعله بابنه بمشاركة صديقته
Lebanon 24
قضية مروّعة.. هذا ما فعله بابنه بمشاركة صديقته
03:25 | 2025-08-08
08/08/2025 03:25:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تحطم طائرة وسقوط ضحايا
Lebanon 24
بالفيديو.. تحطم طائرة وسقوط ضحايا
01:36 | 2025-08-08
08/08/2025 01:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لتشارك في إحدى الحفلات.. أم تترك أبناءها مع 7 كلاب في مكان قذر
Lebanon 24
لتشارك في إحدى الحفلات.. أم تترك أبناءها مع 7 كلاب في مكان قذر
01:26 | 2025-08-08
08/08/2025 01:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:37 | 2025-08-08
حادث سير مروّع في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وعشرات الجرحى (فيديو)
05:22 | 2025-08-08
النيران تحاصر السكان شمال لوس أنجلوس.. أوامر إخلاء وتحذيرات عاجلة (فيديو)
03:25 | 2025-08-08
قضية مروّعة.. هذا ما فعله بابنه بمشاركة صديقته
01:36 | 2025-08-08
بالفيديو.. تحطم طائرة وسقوط ضحايا
01:26 | 2025-08-08
لتشارك في إحدى الحفلات.. أم تترك أبناءها مع 7 كلاب في مكان قذر
00:32 | 2025-08-08
بالفطر والمعكرونة.. هكذا أنهت حياة أقارب زوجها
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 12:53:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24