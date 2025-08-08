Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1402566-638903047514816089.jpg
Doc-P-1402566-638903047514816089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ماذا تخبئ الأبراج ليوم 9 آب 2025؟ 

الحمل
تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق.

الثور
يخفف هذا اليوم النمط ويجعلك متكّلاً على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات.
Advertisement

الجوزاء
تتواصل بشكل أليف مع الآخرين وتنفّذ رغباتك، أو تتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار.

السرطان
توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن.

الأسد
ينتقل مارس إلى برجك لكي يشير إلى فترة مليئة بالحركة والسفر واللقاءات، وقد تضطر إلى الاهتمام بشؤون تشغلك عن المشاريع الجديدة.

العذراء
تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة.

الميزان
لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد.

العقرب
يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف.

القوس
تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية.

الجدي
ينتقل مارس إلى الأسد فتتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل.

الدلو
ينتقل مارس إلى الأسد، ويسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.

الحوت
يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني في الكلام والشرح الواضح والمقنع. (السومرية)
 
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
09/08/2025 13:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
09/08/2025 13:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
09/08/2025 13:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
09/08/2025 13:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:43 | 2025-08-09
04:30 | 2025-08-09
04:00 | 2025-08-09
03:54 | 2025-08-09
03:00 | 2025-08-09
01:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24