بوظة بنكهة "جديدة" تُثير الجدل حول العالم!

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا صورة لمنتج جديد وغريب من شركة "فريدا" الأميركية المتخصصة في صناعة منتجات الأطفال.وأعلنت الشركة إطلاق بوظة بنكهة حليب الأم وروّجت لهذه النكهة عبر حساباتها على مواقع التواصل، الأمر الذي أحدث وواسعة في صفوف المتابعين.وأوضحت الشركة أن البوظة ليست مصنوعة من حليب الأم الطبيعي، مضيفةً أنها تحتوي على مكونات تحاكي هذه النكهة.(lbci)