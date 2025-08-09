مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)

Advertisement

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر طفلة صغيرة كادت تفقد حياتها بعدما علقت على حافة شرفة في الطابق بأحد المباني السكنية في محافظة بور سعيد شمالي مصر.وظهرت الطفلة في الفيديو وهي تسير بحذر فوق حافة ضيقة لا تتجاوز بضع سنتيمترات، محاطة بالصرخات والاستغاثات من سكان المبنى والجيران الذين رأوا المشهد المروع.وذكرت تقارير إعلامية أن الطفلة هي ابنة حارس المبنى، حيث خرجت إلى الشرفة من دون علم والديها، لتفاجئ السكان بوضعها الخطير الذي استدعى تدخلًا سريعًا.وتمكن أحد السكان، في اللحظات الحاسمة، من الوصول إليها وسحبها إلى داخل الشقة قبل سقوطها من هذا الارتفاع الهائل، ما أنقذها من كارثة محققة.(إرم نيوز)