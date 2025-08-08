Advertisement

منوعات

انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص.. هذا مصيرها

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1402600-638903181086763968.png
Doc-P-1402600-638903181086763968.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اتهام امرأة في ولاية فلوريدا الأميركية بانتحال صفة ممرضة حاصلة على ترخيص وتقديمها رعاية طبية لآلاف المرضى.
Advertisement

وقال مكتب شرطة مقاطعة "فلاغلر"، إن أوتمن ماري بارديسا، البالغة من العمر 29 عاما، والمقيمة في "بالم كوست"، قدمت خدمات طبية شملت 4486 شخصا في الفترة من حزيران 2024 حتى كانون الثاني 2025.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة "فلاغلر"، ريك ستالي، في معرض إعلانه عن اعتقاهال بأن: "هذه واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي حققنا فيها على الإطلاق

وذكر مسؤولو شرطة المقاطعة إنه تم القبض على بارديسا في مدخل منزلها يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعها قيد الاحتجاز على خلفية عدة تهم، من بينها تقديم الرعاية الصحية بدون الحصول على ترخيص.

وتم احتجاز بارديسا بكفالة قدرها 70 ألف دولار، ومن المقرر مثولها أمام المحكمة في 2 أيلول لجلسة توجيه التهم.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
الهند: القبض على رجل انتحل صفة "سفير" لدول وهمية ونصب على الباحثين عن عمل
lebanon 24
09/08/2025 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشيعي الأعلى" يحذّر من منتحل صفة دينية ونسب هاشمي
lebanon 24
09/08/2025 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم صورة موقوف بجرائم احتيال وانتحال صفة…هل من وقع ضحية أعماله؟
lebanon 24
09/08/2025 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أوقاف صور الإسلامية السنية حذّرت من عواقب انتحال صفة دينية
lebanon 24
09/08/2025 13:53:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:43 | 2025-08-09
04:30 | 2025-08-09
04:00 | 2025-08-09
03:54 | 2025-08-09
03:00 | 2025-08-09
01:00 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24