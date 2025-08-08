انتحلت صفة ممرضة وعالجت آلاف الأشخاص.. هذا مصيرها

Advertisement

تم اتهام امرأة في الأميركية بانتحال صفة ممرضة حاصلة على ترخيص وتقديمها رعاية طبية لآلاف المرضى.وقال مكتب شرطة مقاطعة "فلاغلر"، إن أوتمن ماري بارديسا، البالغة من العمر 29 عاما، والمقيمة في "بالم كوست"، قدمت خدمات طبية شملت 4486 شخصا في الفترة من حزيران 2024 حتى كانون الثاني 2025.وأفاد قائد شرطة مقاطعة "فلاغلر"، ريك ستالي، في معرض إعلانه عن اعتقاهال بأن: "هذه واحدة من أكثر قضايا الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي حققنا فيها على الإطلاقوذكر مسؤولو شرطة إنه تم القبض على بارديسا في مدخل منزلها يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعها قيد الاحتجاز على خلفية عدة تهم، من بينها تقديم الرعاية الصحية بدون الحصول على ترخيص.وتم احتجاز بارديسا بكفالة قدرها 70 ألف دولار، ومن المقرر مثولها أمام المحكمة في 2 أيلول لجلسة توجيه التهم.(سكاي نيوز)