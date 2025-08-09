يضم روائع الفن السريالي وما بعد الحرب.. مزاد تاريخي في أوروبا!

Advertisement

تستعد دار "سوزبيز" للمزادات في لعرض مجموعة فنية نادرة تملكها جامِعة الأعمال الشهيرة كاربيداس، في مزاد يقام يومي 17 و18 أيلول 2025، ويتوقع أن يحقق نحو 60 مليون جنيه إسترليني (79.6 مليون دولار)، ليكون الأغلى من نوعه لمجموعة يملكها شخص واحد في أوروبا.كاربيداس، التي تجاوزت الثمانين من عمرها، اشتهرت بدعمها الكبير للفنانين المعاصرين، وجمعت أعمالاً لأسماء بارزة مثل رينيه ماغريت، سلفادور دالي، إيف تانغي، إرنست، بابلو بيكاسو، آندي وارهول، فرانسيس بيكابيا، وليونورا كارينغتون.تزين شقتها القريبة من هايد بارك في لوحات وأثاثاً مصمماً خصيصاً لها، وكان منزلها ملتقى للفنانين والشخصيات الثقافية. ومن بين أبرز الأعمال في المزاد لوحة "La Statue volante" لماغريت بقيمة تقديرية بين 12 و16 مليون دولار، وأعمال لوارهول مستوحاة من إدفارد مونش، ورسوم لدالي، وسرير نحاسي منحوت من تصميم كلود لالان.