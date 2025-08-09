30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
يضم روائع الفن السريالي وما بعد الحرب.. مزاد تاريخي في أوروبا!
Lebanon 24
09-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد دار "سوزبيز" للمزادات في
أوروبا
لعرض مجموعة فنية نادرة تملكها جامِعة الأعمال الشهيرة
بولين
كاربيداس، في مزاد يقام يومي 17 و18 أيلول 2025، ويتوقع أن يحقق نحو 60 مليون جنيه إسترليني (79.6 مليون دولار)، ليكون الأغلى من نوعه لمجموعة يملكها شخص واحد في أوروبا.
Advertisement
كاربيداس، التي تجاوزت الثمانين من عمرها، اشتهرت بدعمها الكبير للفنانين المعاصرين، وجمعت أعمالاً لأسماء بارزة مثل رينيه ماغريت، سلفادور دالي، إيف تانغي،
ماكس
إرنست، بابلو بيكاسو، آندي وارهول، فرانسيس بيكابيا، وليونورا كارينغتون.
تزين شقتها القريبة من هايد بارك في
لندن
لوحات وأثاثاً مصمماً خصيصاً لها، وكان منزلها ملتقى للفنانين والشخصيات الثقافية. ومن بين أبرز الأعمال في المزاد لوحة "La Statue volante" لماغريت بقيمة تقديرية بين 12 و16 مليون دولار، وأعمال لوارهول مستوحاة من إدفارد مونش، ورسوم لدالي، وسرير نحاسي منحوت من تصميم كلود لالان.
يأتي هذا المزاد بعد بيع محتويات منزلها الصيفي في
جزيرة
هيدرا باليونان عام 2023 مقابل 37.6 مليون دولار، حيث كانت تستضيف ورش عمل للفنانين.
بدأت كاربيداس شغفها بجمع الفن عبر زوجها الراحل دينوس، ثم توسعت بفضل تاجر الفن ألكسندر يولاس لتصبح من أبرز جامعات الفن السريالي. كانت صديقة لآندي وارهول وتحضر حفلاته، وترتدي من تصميم إيف سان لوران، وتعاونت مع كبار مصممي الديكور.
وصفها الفنان السويسري أورس فيشر بأنها "ديفا" ومركز أي مكان توجد فيه، فيما أكد رئيس دار سوزبيز في أوروبا أوليفر باركر أن شقتها تمثل عملاً فنياً بحد ذاته، وأن اختيارها للأعمال كان ذكياً وفي التوقيت المناسب، حيث تضم لوحات كانت ملكاً لشخصيات تاريخية بارزة في عالم الفن
مواضيع ذات صلة
النائب وضاح الصادق: النقاش كان سرياليّاً والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة
Lebanon 24
النائب وضاح الصادق: النقاش كان سرياليّاً والعيش المشترك ليس غبّ الطلب ولا يكون بضرب عرض الحائط آراء 70 نائباً قدّموا عريضة
10/08/2025 08:24:43
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حر تاريخية تضرب أوروبا.. استنفار عام وتحذيرات
Lebanon 24
موجة حر تاريخية تضرب أوروبا.. استنفار عام وتحذيرات
10/08/2025 08:24:43
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: انضمام الولايات المتحدة للحرب مع إيران حدث تاريخي
Lebanon 24
نتنياهو: انضمام الولايات المتحدة للحرب مع إيران حدث تاريخي
10/08/2025 08:24:43
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
دولتان أوروبيتان تعتزمان تصميم صواريخ يزيد مداها على ألفي كيلومتر
Lebanon 24
دولتان أوروبيتان تعتزمان تصميم صواريخ يزيد مداها على ألفي كيلومتر
10/08/2025 08:24:43
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
منوعات
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته
Lebanon 24
حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته
01:17 | 2025-08-10
10/08/2025 01:17:46
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:42 | 2025-08-09
09/08/2025 11:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جسّد شخصيته في "أبولو 13".. توم هانكس ينعى رائد الفضاء جيم لوفيل
Lebanon 24
جسّد شخصيته في "أبولو 13".. توم هانكس ينعى رائد الفضاء جيم لوفيل
16:00 | 2025-08-09
09/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوس الثروة لدى الشباب.. يدمّر طموحاتهم ويقودهم للفشل!
Lebanon 24
هوس الثروة لدى الشباب.. يدمّر طموحاتهم ويقودهم للفشل!
14:00 | 2025-08-09
09/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
Lebanon 24
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
10:27 | 2025-08-09
09/08/2025 10:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
01:17 | 2025-08-10
حادث مروع.. قطار يصدم طفلًا ويودي بحياته
23:42 | 2025-08-09
برجك اليوم
16:00 | 2025-08-09
جسّد شخصيته في "أبولو 13".. توم هانكس ينعى رائد الفضاء جيم لوفيل
14:00 | 2025-08-09
هوس الثروة لدى الشباب.. يدمّر طموحاتهم ويقودهم للفشل!
10:27 | 2025-08-09
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
10:13 | 2025-08-09
مشاهد مرعبة... إنهيار "تلفريك" وركاب معلقون! (فيديو)
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 08:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24