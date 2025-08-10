Advertisement

حبس متهم 4 أيام لاتهامه بإلقاء ماء نار على طليقته في مصر

10-08-2025 | 03:46
أمرت النيابة المختصة بالجيزة في مصر، بحبس المتهم بإلقاء ماء نار على طليقته، 4 أيام على ذمة التحقيق، واعترف  بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما عقب انفصالهما.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل سيدة إلى المستشفى مصابة بحروق نتيجة إلقاء مادة كاوية عليها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طليق المجني عليها ألقى عليها ماء نار، انتقاما منها نتيجة خلافات بينهما عقب انفصالهما.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
(اليوم السابع)
