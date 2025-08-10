Advertisement

مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا

Lebanon 24
10-08-2025 | 16:00
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، استرداد 13 قطعة أثرية من المملكة المتحدة وألمانيا، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن استرداد هذه المجموعة يعكس التزام الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، أن استعادة القطع الأثرية من المملكة المتحدة تم بعد أن تمكنت السلطات البريطانية، ممثلة في شرطة العاصمة لندن، من ضبطها ومصادرتها، وذلك عقب ثبوت خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.

وبين أنه "فيما يخص القطع المستردة من ألمانيا، فقد تلقت السفارة المصرية في برلين إخطارا من سلطات مدينة هامبورغ تعرب فيه عن رغبتها في إعادة عدد من القطع الأثرية المحفوظة بمتحف المدينة، وذلك بعد التأكد من أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة".
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار شعبان عبد الجواد، أن "القطع الأثرية التي تم استردادها من بريطانيا تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة بحيث تضمنت لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة تُظهر المتوفى "باسر" المشرف على البنائين في مشهد تعبدي أمام الآلهة أوزير وإيزيس وأبناء حورس الأربعة".
