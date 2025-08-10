مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا



وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن استرداد هذه المجموعة يعكس الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. أعلنت وزارة السياحة والآثار ، الأحد، استرداد 13 قطعة أثرية من المتحدة وألمانيا، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن استرداد هذه المجموعة يعكس الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، بحماية تراثها الحضاري الفريد، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

من جانبه، أوضح للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد، أن استعادة القطع الأثرية من المملكة المتحدة تم بعد أن تمكنت السلطات ، ممثلة في شرطة العاصمة ، من ضبطها ومصادرتها، وذلك عقب ثبوت خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.



وبين أنه "فيما يخص القطع المستردة من ، فقد تلقت السفارة المصرية في برلين إخطارا من سلطات مدينة هامبورغ تعرب فيه عن رغبتها في إعادة عدد من القطع الأثرية المحفوظة بمتحف المدينة، وذلك بعد التأكد من أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة".

وأفاد مدير عام لاسترداد الآثار شعبان عبد ، أن "القطع الأثرية التي تم استردادها من تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة بحيث تضمنت لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة تُظهر المتوفى "باسر" المشرف على البنائين في مشهد تعبدي أمام الآلهة أوزير وإيزيس وأبناء حورس الأربعة".