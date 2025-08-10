Advertisement

Lebanon 24
10-08-2025 | 23:00
Doc-P-1403183-638904616324852429.jpeg
Doc-P-1403183-638904616324852429.jpeg photos 0
الحمل
بعد فترة من التوتر والقلق العاطفي، يصبح التواصل اليوم أكثر شفافية وراحة. فرصة لتكوين علاقات جديدة أو تحقيق تطورات مهمة في العلاقات الحالية.
الثور
عطارد المباشر يساعدك على التعبير عن أفكارك بوضوح. يوم مناسب لإنجاز خطوات مهمة في العمل والعلاقات العاطفية، يمنحك حرية أكبر لتوضيح هويتك وتوجهاتك.
الجوزاء
مع توقف تراجع سلطتك الفلكية، اليوم فرصة لتفعيل صوتك الإبداعي والانخراط بانسجام مع الآخرين. العلاقات الخاصة تزدهر بالفهم والتفاهم المتبادل.
السرطان
فرصة مهنية مهمة للباحثين عن السلام الداخلي، حيث يفتح لك اليوم آفاقًا لفهم عميق قد يغير اتجاهاتك المهنية والعاطفية. هدوءك الذهني يغذي خطواتك القادمة.
الأسد
تمتلك اليوم قدرة فائقة على التركيز على التفاصيل المهنية والعاطفية. التواصل الدقيق يعزز بناء الثقة المتبادلة، لا سيما في بيئة العمل.
العذراء
طاقتك الإبداعية في أوجها، خاصة مع تأثير القمر على مشتري وزهرة في برجك. استمع إلى حدسك فهو سيكون دليلك لتحقيق نتائج مثمرة.
الميزان
مارس في برجك يدفعك للمصالحة والتعامل العادل في العلاقات. اليوم مناسب لتقديم نفسك بثبات وهدوء، مع وضع حدود واضحة تحميك.
العقرب
تميل اليوم لاتخاذ قرارات عاطفية حاسمة مع شعور بالأمان الداخلي. الثقة والعاطفة تفتحان أمامك صفحة جديدة بحكمة وهدوء.
القوس
فرصة للتعبير عن نفسك بجرأة، خصوصًا في المجالات العاطفية والإبداعية. تعاقدات واتصالات مهنية قد تسير وفق تطلعاتك.
الجدي 
تحت تأثير اكتمال القمر، تواجه لحظة حاسمة سواء بقرار ترك الماضي خلفك أو بخطوة لتجديد نفسك اجتماعيًا وعاطفيًا.
الدلو
فرص مهنية ومالية مشرقة في الأفق، مع احتمال حصولك على دعم غير متوقع أو إنجاز مهم. احرص على تنظيم يومك ووضع أولويات واضحة.
الحوت
اليوم مناسب للتعبير عن ذاتك بوضوح بعد فترة من الالتباس. ركز على علاقات الشراكة المهنية، خصوصًا مع أشخاص يتسمون بالشفافية والحيوية.
