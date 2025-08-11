33
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
36
o
جبيل
33
o
صيدا
35
o
جونية
37
o
النبطية
39
o
زحلة
38
o
بعلبك
23
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
زوج إعلامية وملكة جمال متهم بسرقة 1.6 مليون دولار من مؤثر شهير.. هذا ما فعله (صور)
Lebanon 24
11-08-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواجه ريكاردو كازانوفا، زوج نجمة تلفزيون تيليموندو وملكة جمال بورتوريكو السابقة أليدا أورتيز، اتهامات باختلاس 1.6 مليون دولار من رجل الأعمال والمؤثر الفنزويلي الشهير في مجال اللياقة البدنية، أليخاندرو شابان.
Advertisement
وبحسب دعوى مدنية قُدمت أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي بتاريخ 30
تموز
الماضي، فإن كازانوفا، الذي شغل منصب المستشار المالي لشابان منذ عام 2017 وحتى إقالته في 2024، استغل صلاحياته في الوصول إلى الحسابات المصرفية للشركة وسجلاتها المالية، ليحوّل مبالغ ضخمة لحسابه الشخصي تحت غطاء تعويضات مالية "تفوق بكثير" ما تم الاتفاق عليه.
وتطالب الدعوى، المقدّرة بـ 4.8 مليون دولار، بتعويضات ثلاثية استناداً إلى قانون
فلوريدا
للسرقة المدنية، حيث أكدت المحامية ميراندا سوتو أن موكلها تعرّض لعملية استيلاء منهجية على أمواله على مدى سبع سنوات، في "انتهاك صارخ للثقة والواجب الائتماني".
القضية جذبت اهتماماً واسعاً في
وسائل الإعلام
الناطقة بالإسبانية، نظراً لشهرة شابان كأيقونة في مجال الصحة واللياقة، ومكانة أورتيز كمقدمة برامج بارزة وفائزة بمسابقة جمال واقعية عام 2014، ووصيفة
ملكة جمال
الكون
في بورتوريكو في العام نفسه، وفقاً لما ورد في "
نيويورك
بوست".
أورتيز، التي لم تعلّق علنًا حتى الآن، اشتهرت بظهورها في برامج تيليموندو الشهيرة مثل "إن كازا كون تيليموندو" و"ميرا
كوين
بايلا". (24)
مواضيع ذات صلة
طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!
Lebanon 24
طليقة أحمد السقا.. الإعلامية الشهيرة مُتهمة بسرقة جديدة!
11/08/2025 13:11:37
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرض وجهها للتشوه... هذا ما فعلته ملكة جمال السعودية (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرض وجهها للتشوه... هذا ما فعلته ملكة جمال السعودية (صورة)
11/08/2025 13:11:37
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ثروتها تقدر بـ50 مليون دولار.. مؤثرة شهيرة تعلن عن طلاقها بعد 7 أشهر من الزواج
Lebanon 24
ثروتها تقدر بـ50 مليون دولار.. مؤثرة شهيرة تعلن عن طلاقها بعد 7 أشهر من الزواج
11/08/2025 13:11:37
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
Lebanon 24
تايلاند تحتفل بأول ملكة جمال عالم في تاريخها: أوبال تشوانغسي تتوَّج بحفاوة وطنية (صور)
11/08/2025 13:11:37
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
منوعات
قد يعجبك أيضاً
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
Lebanon 24
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
04:12 | 2025-08-11
11/08/2025 04:12:44
Lebanon 24
Lebanon 24
طفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
طفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
03:58 | 2025-08-11
11/08/2025 03:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
02:03 | 2025-08-11
11/08/2025 02:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟
01:08 | 2025-08-11
11/08/2025 01:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طرحه فكرة وضع واشنطن تحت سلطة الحكومة الفيدرالية.. ترامب يُخطط لنقل المشردين "بعيدا"!
Lebanon 24
بعد طرحه فكرة وضع واشنطن تحت سلطة الحكومة الفيدرالية.. ترامب يُخطط لنقل المشردين "بعيدا"!
23:35 | 2025-08-10
10/08/2025 11:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
Lebanon 24
بسبب انقطاع التيار الكهربائي.. هذا ما أعلنته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
14:23 | 2025-08-10
10/08/2025 02:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج المراقبة البريطانية جنوباً: دعم أمني للجيش ورفض اسرائيلي؟
Lebanon 24
أبراج المراقبة البريطانية جنوباً: دعم أمني للجيش ورفض اسرائيلي؟
10:00 | 2025-08-10
10/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
Lebanon 24
شعر به سكان لبنان.. زلزال قوي يضرب تركيا ويخلّف أضراراً وانهيار مبانٍ
13:35 | 2025-08-10
10/08/2025 01:35:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
Lebanon 24
"هذا أكبر خطأ إسرائيليّ".. صحيفة في تل أبيب تعترف
14:00 | 2025-08-10
10/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
04:12 | 2025-08-11
قد يكون الأسوأ في التاريخ.. زلزال مدمر وتسونامي يهددان الساحل الأميركي!
03:58 | 2025-08-11
طفل أنقذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
02:03 | 2025-08-11
تسلل إلى جسدها: صرصور "ضخم" يُفاجئ نجمة شهيرة على المسرح.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
01:08 | 2025-08-11
زلزال يضرب العاصمة التركية أنقرة.. كم بلغت قوّته؟
23:35 | 2025-08-10
بعد طرحه فكرة وضع واشنطن تحت سلطة الحكومة الفيدرالية.. ترامب يُخطط لنقل المشردين "بعيدا"!
23:00 | 2025-08-10
برجك اليوم
فيديو
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
00:34 | 2025-08-11
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
Lebanon 24
استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع جرّاء قصف إسرائيلي في غزة (فيديو)
18:28 | 2025-08-10
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
11/08/2025 13:11:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24