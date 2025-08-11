الإعدام بحق رجل قتل زوجته بطريقة وحشية خلال عيد الأضحى!

Advertisement

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر حكما بالإعدام ضد رجل متهم بقتل زوجته بطريقة وحشية، إثر خلافات زوجية تحولت إلى مأساة أودت بحياة ربة المنزل.وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الحادث بمدينة العاشر من ، حيث كان " ع"، حداد مسلح يبلغ من العمر 34 عاما، يعيش مع زوجته "هـ. ن"، 33 عاما، ربة منزل، وتطورت خلافاتهما بشكل خطير، حتى قرر الزوج الانتقام من زوجته بطريقة مروعة.وأعد الجاني مادة قابلة للاشتعال، وانتظر حتى غفت زوجته في نومها وأغرقها بالبنزين قبل أن يشعل النار في جسدها، ما أدى إلى إصابات بالغة انتهت بوفاتها في ثاني أيام .وتحركت أجهزة الأمن بسرعة، وشرعت في تحقيق شامل أسفر عن القبض على المتهم في وقت قصير، كما قدمت ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها قبل ساعات.وخلال الجلسة، أكدت محكمة جنايات الزقازيق أن الجريمة تمثل انتهاكاً صارخاً لقيم الأسرة وأمنها، ولذلك قضت بالإعدام شنقاً على المتهم، مشددة على أن القانون سيقف بحزم أمام كل من يهدد سلامة الأسرة أو يمارس العنف ضد المرأة.