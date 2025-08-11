Advertisement

منوعات

كانت على علاقة غرامية مع والد زوجها سرًا.. حتى حاول قتلها لهذا السبب

Lebanon 24
11-08-2025 | 09:57
A-
A+
Doc-P-1403445-638905286255350775.png
Doc-P-1403445-638905286255350775.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحولت علاقة عاطفية محرّمة بين رجل ستيني وزوجة ابنه السابقة في فلوريدا إلى قضية جنائية صادمة، بعدما اتُهم الرجل بالشروع في قتلها خلال شجار عنيف بجانب مسبح أحد المنتجعات.
Advertisement

القصة بدأت حين دخل مارك جيبون (62 عاماً)، من أصول إنكليزية، في علاقة مع جاسمين وايلد (33 عاماً)، زوجة ابنه أليكس جيبون (34 عاماً). وبعد أن ترك كل منهما شريكه في عام 2021، استمرت علاقتهما على مدار عامين، تخللتها عطلات عائلية مشتركة، وأثارت انقساماً حاداً داخل العائلة.

لكن في تموز الماضي، وخلال رحلة إلى منتجع "سولتيرا" قرب ديزني وورلد، نشب خلاف حاد بين الطرفين حول وصية مارك وعدم ذكر اسم جاسمين فيها، ليتحول النقاش إلى اعتداء جسدي. ووفق إفادة الشرطة، قام مارك بغمر رأس جاسمين تحت الماء عدة مرات، فيما حاولت ابنتها (9 سنوات) التدخل، لكنه دفعها جانباً.

تمكنت جاسمين من الاستنجاد بامرأتين كانتا بالقرب من المسبح، فأوقفتا الاعتداء وأبلغتا الطوارئ. وأُلقي القبض على مارك لاحقاً، ووجّهت إليه تهمتا الشروع في القتل والاعتداء.

وفي التحقيقات، اعترف مارك بغمر رأسها لكنه نفى نية القتل، مدعياً أن كليهما كان في حالة سُكر وأن جاسمين صفعته أولاً. أما جاسمين، فأكدت أنها اعتقدت أنها ستغرق، ووصفت ما حدث بأنه "كابوس حقيقي". (news18)
مواضيع ذات صلة
علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!
lebanon 24
11/08/2025 19:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قضى سهرة معها في ملهى ليلي وتبادلا القبل... نجم برشلونة الشهير يدخل علاقة غرامية مع مغنية أرجنتينية
lebanon 24
11/08/2025 19:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بطل UFC يكشف: قاتل متسلسل حاول قتلي
lebanon 24
11/08/2025 19:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلت زوجها لهذه الأسباب.. فهل فعلتها وحدها؟
lebanon 24
11/08/2025 19:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:04 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:04 | 2025-08-11
09:47 | 2025-08-11
04:49 | 2025-08-11
04:12 | 2025-08-11
03:58 | 2025-08-11
02:03 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24