منوعات

بسبب ملابسها.. طفلة تتصل بخط نجدة الأطفال للإدعاء على أمها

Lebanon 24
11-08-2025 | 10:04
أثارت قصة طريفة من الهند تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بعدما كشف أب أن ابنته البالغة من العمر أربع سنوات اتصلت فعلياً بخط نجدة الأطفال للإبلاغ عن والدتها، لأن الأخيرة صرخت عليها بسبب رفضها ارتداء ملابس اختارتها لها.
القصة بدأت صباح عيد راكشا باندهان، حين كانت الأسرة تستعد للخروج، واندلعت مشادة بين الأم وابنتها "الأكثر شقاوة" من بين توأم متطابق. وعندما رفعت الأم صوتها، هددت الطفلة بأنها ستتصل برقم 1098، المخصص للإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال.

وبالفعل، تسللت الطفلة بعد دقائق إلى غرفة أخرى وأجرت الاتصال. وعندما ردّت المستشارة، قالت بصوت جاد: "أمي فتاة سيئة، لقد صرخت في وجهي"، موضحة أن السبب هو رفضها ارتداء الملابس التي اشترتها لها أمها. وأضافت بفخر: "أبي ألبسني ملابسي المفضلة التي لم تكن أمي تريدني أن أرتديها".

وبعد إنهاء المكالمة، عادت إلى والديها وأخبرتهما بكل جدية أن "الشرطة في الطريق".

القصة التي نشرها الأب على Reddit سرعان ما لاقت انتشاراً كبيراً، حيث علّق المستخدمون مازحين على "ذكاء" الأطفال هذه الأيام، فيما اعتبرها آخرون مثالاً على براءة الصغار وكيفية تفسيرهم للمواقف بطريقتهم الخاصة.

 
 
