مسعفة سممت زملاءها.. بدافع الفضول!

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:00
بدأت، اليوم الاثنين، في ألمانيا محاكمة مسعفة سابقة متهمة بمحاولة قتل عدد من زملائها عبر تسميم مشروباتهم، في قضية هزّت الرأي العام المحلي.
المتهمة، البالغة من العمر 24 عامًا، والتي عملت في قسم إسعاف ببلدة فايهينجن أندر إنتس، ستعترف، وفق محاميها، بتسميم المشروبات لكنها ستنفي نية القتل. ولم تدلِ بأي تصريح في مستهل المحاكمة التي تُعقد في المحكمة الإقليمية بمدينة هايلبرون، قرب شتوتجارت.

ووفق ممثلي الادعاء، فإن المتهمة قامت بين تشرين الأول 2023 ونيسان 2024، بمزج مشروبات زملائها بأدوية مسروقة، من بينها مادة "الأتروبين" السامة المشتقة من نباتات عائلة الباذنجانيات، والتي قد تكون قاتلة بجرعات مرتفعة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من زملائها بجروح خطيرة.

ويُرجع الادعاء دوافعها إلى مزيج من "الغضب الشديد والإحباط" من الانتقادات التي وُجّهت لعملها، إضافة إلى فضول لمعرفة تأثير العقاقير على الأشخاص.

المحكمة تستمع لاتهامات تتعلق بخمس وقائع في قسم الإنقاذ، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر تشرين الأول، مع إدلاء أكثر من 30 شاهدًا بإفاداتهم خلال عشر جلسات استماع إضافية.
