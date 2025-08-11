Advertisement

جيران زوكربيرغ غاضبون: كاميرات وحراس وحفلات صاخبة في الحي

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:00
كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن تذمّر بعض جيران الملياردير مارك زوكربيرغ في منطقته السكنية الفاخرة بولاية كاليفورنيا، بسبب ما وصفوه بـ"الإزعاجات" التي تسبب بها وجوده هناك.
منذ عام 2011، أنفق زوكربيرغ أكثر من 110 ملايين دولار لشراء ما لا يقل عن 11 منزلًا في منطقة "كريسنت بارك"، محولًا الحي إلى مجمع شبه خاص يضم مدرسة لأطفاله، وسط إجراءات أمنية مشددة.

الجيران اشتكوا من الأنظمة المكثفة للمراقبة، بما في ذلك كاميرات تطل على ممتلكاتهم، وحراس خاصين يجلسون في سيارات ويراقبون المارة، بل ويسألونهم عن سبب وجودهم على الأرصفة. كما عبّروا عن استيائهم من الحفلات المتكررة التي يقيمها موظفو شركات زوكربيرغ في منازل فارغة ضمن ممتلكاته.

وبحسب الصحيفة، فإن بعض السكان يرون أن مسؤولي المدينة والشرطة يمنحون زوكربيرغ "معاملة خاصة"، مشيرين إلى حادثة أغلقت فيها الشرطة طريقًا عامًا وفرضت منطقة إخلاء خلال حفل خاص حضره ضيوف رفيعو المستوى، ما حرم السكان من ركن سياراتهم في أماكنهم المعتادة.
 
(نيو يورك تايمز)
