وسط موجة حر قوية.. حرائق غابات تهدد تراث اليونيسكو في إسبانيا

Lebanon 24
11-08-2025 | 14:45
Doc-P-1403550-638905460874173862.png
Doc-P-1403550-638905460874173862.png photos 0
أعلنت السلطات الإقليمية في إسبانيا أن الرياح الشديدة التي هبت اليوم جعلت عملية مكافحة الحريق الذي اندلع في موقع "لاس ميدولاس"، أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو، صعبة للغاية، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء اندلاع الحريق في ظل موجة حر قياسية ضربت إسبانيا الأسبوع الماضي، مع تسجيل درجات حرارة اقتربت من 40 درجة مئوية، مما أدى إلى انتشار حرائق الغابات في أنحاء البلاد.

وأكد خوان كارلوس سواريز كينيونيس، المستشار البيئي لمنطقة قشتالة وليون في شمال غرب إسبانيا، في مؤتمر صحافي أن 13 حريقًا اندلعت خلال ثلاثة أيام، وأن العديد منها يُشتبه بأنه متعمد. وأضاف أن مكافحة حريق "لاس ميدولاس"، الذي تسبب في إصابة أربعة أشخاص، ستكون صعبة بسبب الظروف الجوية السيئة والرياح التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف أن السلطات لن تسمح بعودة نحو 700 من السكان الذين تم إجلاؤهم حتى يتم التأكد من معايير السلامة في المنطقة.

وأشارت حكومة قشتالة وليون إلى أن وزارة الثقافة والسياحة والرياضة ستجري تقييمًا تقنيًا أوليًا لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالموقع التراثي بمجرد السيطرة على الحرائق.

وفي البرتغال المجاورة، تحاول السلطات إخماد ثلاثة حرائق كبيرة في شمال ووسط البلاد، حيث يُعتبر حريق “ترانكوسو” الأخطر، ويشارك في مواجهته أكثر من 650 عنصر إطفاء مع دعم من ست طائرات.

وأفاد تقرير الحماية المدنية بأن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء، أصيبوا بجروح طفيفة، بينما يشهد الوضع تحسنًا تدريجيًا.
