Advertisement

منوعات

موجودة في تركيا واليونان.. اكتشاف أفاع شديدة السمية وهذه أعراض لدغتها

Lebanon 24
11-08-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1403636-638905773137882766.webp
Doc-P-1403636-638905773137882766.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت دراسة نُشرت في 4 آب الجاري في مجلة Herpetozoa  عن اكتشاف مجموعة جديدة من الأفاعي العثمانية السامة (Montivipera xanthina)  في شمال شرقي اليونان.
Advertisement

وبدأت القصة في حزيران 2024، عندما صوّر أحد السكان المحليين أفعى بالقرب من قرية أغيتيس، وأرسل الفيديو إلى فريق من علماء الزواحف للتعرّف على النوع. ولدهشتهم، أظهر الفيديو أفعى عثمانية صغيرة، وهي نوع معروف بوجوده في تركيا وأجزاء محدودة من البرّ الرئيس لليونان، على بعد أكثر من 130 كيلومترًا من أغيتيس.

واعتقد الفريق في البداية أن الأمر حادث فردي، لكنهم أجروا مسوحًا ميدانية في تشرين الأول 2024 وآذار 2025، تمكنوا خلالها من العثور على ثلاث أفاعٍ إضافية، بما في ذلك ذكر بالغ كبير الحجم، ما أكد وجود مجموعة مستقرة ومتكاثرة من هذا النوع في المنطقة.

ويُرجح الباحثون أن الأفاعي وصلت إلى المنطقة عبر ممر بيئي ضيق من المواطن الصخرية. ويؤكد هذا الاكتشاف أن التنوع البيولوجي في شمال شرق اليونان لا يزال غير مكتشف بشكل كافٍ، كما يسلط الضوء على أهمية إجراء مزيد من الدراسات البيئية.

لكن الأكثر خطورة هو أن وجود الأفعى العثمانية في المنطقة يمثل تهديدًا للصحة العامة، لأن سمّها يعتبر من أشد أنواع السموم الهيمو-سامة (Hemotoxin)، إذ يؤثر مباشرة في الجهاز الدوري.

أما أعراض اللدغة فهي ألم شديد، تورم، كدمات، وتقرحات موضعية، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النزيف الداخلي، انخفاض ضغط الدم، فشل كلوي، وموت الأنسجة. ومع أن اللدغات ليست قاتلة دائمًا، إلا أن عدم العلاج الفوري قد يؤدي إلى الوفاة، خاصة عند التعرض للدغة من أفعى بالغة.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
إكتشاف معبد في تركيا عمره 600 عام
lebanon 24
12/08/2025 10:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مبادرة لبنانية لعلاج فوري للدغات الافاعي.. تجربة واعدة بانتظار تعميمها
lebanon 24
12/08/2025 10:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
lebanon 24
12/08/2025 10:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن أن يتحقق السلام ما دامت حركة حماس موجودة في غزة
lebanon 24
12/08/2025 10:03:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2025-08-12
23:00 | 2025-08-11
23:00 | 2025-08-11
16:50 | 2025-08-11
16:00 | 2025-08-11
14:45 | 2025-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24